The Voice Kids 2021: Die Kandidaten heute in Folge 6

Constance tritt heute bei "The Voice Kids" 2021 auf. Hier in der Vorschau sehen Sie alle Kandidaten im Überblick.

"The Voice Kids" 2021: Heute in Folge 6 versuchen wieder etliche Kandidaten, die Coaches zu überzeugen. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr zur Folge heute am 3.4.21.

" The Voice Kids" läuft heute mit Folge 6 im TV auf Sat.1. Insgesamt elf Auftritte wird es heute Abend geben - darunter auch eine Dreiergruppe, bestehend aus Veronika, Moritz und Xaver. Hier in der Vorschau sehen Sie alle Kandidaten im Überblick. Zwei Auftritte hat Sat.1 bereits als Vorschau zur Verfügung gestellt. Mehr dazu lesen Sie hier im Artikel. "The Voice Kids" heute: Vorschau auf Folge 6 - Diese Kandidaten treten auf Das sind die Informationen zur aktuellen Folge: Nächste Folge Folge 6 von "The Voice Kids" läuft am Samstag, 3.4.21, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Inhalt Diese Talente stehen heute auf der Bühne: Chris (13) aus Sasbach im Ortenaukreis

im Lorena (11) aus Solms

Rio (13) aus Zürich

(13) aus Giada (13) aus Jena

Veronika, Moritz & Xaver (10-14) aus Amberg

Aanvi (11) aus Berlin

Princella (15) aus Duisburg

Marie-Sophie (14) aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis

Lina (15) aus Dresden

Constance (14) aus Tuttlingen

Johanna (14) aus Essen Constance aus Tuttlingen hat sich schon immer gewünscht, bei "The Voice Kids" teilzunehmen. Ihre Eltern hatten ihr während ihres Karate-Trainings mitgeteilt, dass ihre Bewerbung erfolgreich war - nun will sie die Jury überzeugen. Als Michi Beck merkt, dass sie "Rise like a Phoenix" von Conchita Wurst singen wird, ist er beeindruckt: "Wow. Große Fußstapfen". Als sie dann zum Chorus ansetzt, drehen sich alle Coaches um - außer Stefanie Kloß. In ihrem Team befinden sich aber auch derzeit die meisten Kandidaten: Bereits 14 Nachwuchssänger wollten ins Team Stefanie. Sie darf nur noch einen Platz vergeben. Vor allem Wincent Weiß ist begeistert von Constances Auftritt. Er hüpft fröhlich auf seinem Stuhl herum. Ob sich Constance allerdings für ihn entscheiden wird, steht erst heute Abend fest. Kandidat Chris kann mit seinem Song "Heather" von Conan Gray zwei Jury-Mitglieder überzeugen. Vorab war ihm vor allem eines wichtig: "Das Ziel ist, dass ich die Leute begeistern kann und dass sie verstehen, was ich mit dem Song übermitteln will", so der 13-Jährige aus Sasbach. Er singe gerne emotional, erzählt der Kandidat in einem Interview mit Sat.1. Chris tritt mit seiner Gitarre auf, da sie ihm Sicherheit gibt. "Die Aufregung ist unerträglich", sagte er vor seinem Auftritt. Wincent Weiß und Stefanie Kloß konnte er sehr schnell von sich überzeugen. Nachdem er auf den Buzzer haut, schaut Wincent Weiß dem Auftritt verträumt zu und seine Jury-Kollegen haben einen verschmitzten Kommentar für ihn übrig: "Kuck mal wie der Wincent kuckt. Der ist ganz verknallt", sagt Smudo. "The Voice Kids" 2021: Alle Infos zu Staffel 9 im Überblick Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung: Juroren Das sind die Juroren: The Voice Kids: Jury 2021 - Coaches. Kandidaten und Teams Hier geben wir einen Überblick über die aktuellen Teams: The Voice Kids 2021: Kandidaten und Teams. Übertragung So läuft die Übertragung von The Voice Kids im TV oder Stream. Weitere Folgen Hier finden Sie zu The Voice Kids 2021 Sendetermine und Sendezeit. (AZ)

