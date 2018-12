08:28 Uhr

"The Voice of Germany" 2018, Folge 15: Olly Murs unterstützt bei "Sing Offs" Panorama

Auch in der zweiten Runde der "Sing Offs" von "The Voice of Germany" 2018 sind die "Hot Seats" schwer umkämpft. Wer sichert sich einen Platz in den Live-Shows?

Nach den Battles entscheidet sich bei der Talentshow "The Voice of Germany" in den "Sing Offs", welche Kandidaten in die Live-Shows ziehen und damit weiter um den Titel "The Voice of Germany" 2018 kämpfen dürfen.

Am heutigen Donnerstag treten die Kandidaten noch einmal gegeneinander an. Wer die Jury überzeugt, sichert sich vorläufig einen Platz auf einem der drei "Hot Seats". Sobald diese belegt sind, wird entschieden, welcher der drei Kandidaten am wenigsten überzeugt hat und eventuell den Platz für einen besseren Sänger räumen muss. Wer sich bis zum Schluss seinen Platz auf dem "Hot Seat" sichern konnte, darf dann mit in die Live-Shows.

Olly Murs unterstützt heute "The Voice of Germany"-Kandidaten

Wie auch in der vergangenen Folge erhalten die Kandidaten bei den "Sing Offs" prominente Unterstützung. So fungiert nach Dua Lipa und Jess Glynne heute Olly Murs als Gast-Coach bei "The Voice". Er gibt den Kandidaten Tipps für eine gelungene Darbietung und unterstützt sie mit seiner Erfahrung als Pop-Star. Dabei freue er sich besonders auf die schnelleren Titel und die Performance-Qualitäten der Kandidaten, so Murs.

Sümeyra Stahl und Bernarda Brunovic begeistern das Publikum

In der heutigen Folge von "The Voice of Germany" 2018 geben die Kandidaten wieder einmal alles, um das Publikum und die Jury von sich zu überzeugen. Sümeyra Stahl aus dem Team von Michael Patrick Kelly performt den Nummer Eins Hit "No Roots" von Alice Merton. Durch ihre kraftvolle Stimme mit Wiedererkennungswert sorgt sie für eine grandiose Stimmung im Saal und wird vom Publikum dafür gefeiert.

Auch Bernarda Brunovic überrascht mit ihrer außergewöhnlichen Performance zu dem Song "Lady Marmalade" von Patti LaBelle in der zweiten Runde der "Sing Offs". Sie schafft es sogar Mark Forster für den Titel zu begeistern, obwohl dieser den Song eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann. Ob es bei den Beiden jedoch für den "Hot Seat" und damit für die Live-Shows ausreicht, können Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr auf Prosieben sehen. (AZ)

