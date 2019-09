07:15 Uhr

"The Voice of Germany" 2019, Folge 3: GNTM-Kandidatin Sally ist weiter

Folge 3: Die Coaches von The Voice of Germany 2019 hatten in den dritten Blind Auditions wieder alle Hände voll zu tun.

In Folge 3 von "The Voice of Germany" 2019 versucht eine ehemalige GNTM-Kandidatin, die Jury von sich zu überzeugen. Mehr zur Folge lesen Sie hier im Rückblick.

Am Donnerstag gingen die Blind Auditions von „The Voice of Germany“ 2019 in die dritte Runde. Und die Sendung hatte wieder vieles zu bieten: schräge Vögel, berührende Auftritte und ein bekanntes TV-Gesicht. Klar, dass sich die Juroren Mark Forster, Sido, Rea Garvey und Alice Merton wieder ins Zeug legen mussten, um die besten Talente in ihr Team zu holen um am Ende als Sieger der Staffel hervorzugehen.

"The Voice of Germany" 2019: GNTM-Kandidatin bei den Blind Auditions in Folge 3

Ein Talent aus Folge 3 von "The Voice of Germany" könnte den Zuschauern bereits bekannt vorkommen: Die 19-jährige Sally Haas aus Berlin performte auf der Bühne performen und hoffte auf die Gunst der Jury. Die Kandidatin nahm bereits an einer anderen ProSieben-Castingshow teil: 2018 war es Sallys Ziel "Germany's Next Topmodel " zu werden. Nun ist die 19-Jährige allerdings froh, bei "The Voice of Germany" 2019 nicht nach ihrem Aussehen bewertet zu werden: "Meine Stimme zählt hier ganz alleine und das genieße ich sehr".

Vor ihrem Auftritt wünschte sich Sally Rapper Sido als Coach: "Ich komm auch vom Rap, ich rappe auch selber", so die 19-Jährige. Außerdem sei sie mit der Musik des Berliners aufgewachsen. Sie sang "Riptide" von Vance Joy - und Sido drehte sich leider nicht um! Dafür erkannten die Coaches Mark Forster und Alice Merton Sallys Potenzial. Sie drehen sich für sie um. Ihr Bauchgefühl ließ das Model sich für Team Alice entscheiden.

Außerdem ist der 20-Jährige Abiturient Linus Henker zu Alices Team hinzugekommen. Sidos Team bereichern nach den dritten Blind Auditions die 20-jährige Kosmetikerin Selina Schulz und der 36-Jährige Gesundheitskaufmann Denis Henning. Rea Garvey hat auch Verstärkung bekommen: Erwin Kintop, 23-jähriger Staplerfahrer, und der 20-jährige Student Philipp Fixmehr gehen für sein Team in die Battles.

Kandidatin rührt in Folge 3 von TVOG mit Cello zu Tränen

Kandidatin Fidi Steinbeck schlug dagegen ganz andere Töne an. Sie begleitete sich selbst mit dem Cello, als sie auf der Bühne "Durch den Sturm" von Matthias Schweighöfer zum Besten gab. Sichtlich berührt drehten sich binnen weniger Sekunden alle vier Coaches um und versuchten die 34-jährige Hamburgerin für ihr Team zu begeistern.

Mark Forster setzte eine "Predigt" an, um die talentierte Kandidatin für sein Team zu begeistern. "Du hast mich bereits mit den ersten Tönen komplett umgehauen", gestand er ihr in der Show. Fidi gefiel sein Gefühlsausbruch - sie wählte Team Mark.

Marks Team hat zudem Zuwachs von einem selbsternannten Paradiesvogel erhalten. Oxa ist Musicaldarstellerin und ein brasilianisches Allroundtalent. Dass die Jury nicht so recht weiß, ob sie einen Mann oder eine Frau vor sich hat, ist kein Wunder. Oxa möchte ihre Geschlecht nicht definieren lassen. "Ich bin alles, honey", war ihre kokette Antwort auf Marks Verwirrung.

Die nächste Folge von "The Voice of Germany" 2019 sehen Zuschauer am Sonntag, den 22. September um 20.15 Uhr auf Sat.1. (AZ)

