vor 16 Min.

The Voice of Germany 2020: Die finalen Battles heute in Folge 14

The Voice of Germany 2020: heute Folge 14

"The Voice of Germany" 2020 geht heute mit Folge 14 weiter. Es geht um die Battles Nr. 5 - die letzten.

Von Claus Holscher

Noch einmal ziehen je zwei Talente der einzelnen Teams in die Schlacht - die finalen Battles stehen heute Abend bei Sat.1 an.

Vorschau auf "The Voice of Germany" Folge 14: Heute laufen die letzten Battles

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 14 von " The Voice of Germany" 2020 läuft am 22.11.2020 um 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Auch in der letzten Runde der Battles dürfen die Coaches sich auf atemberaubende Performances und große Emotionen freuen. Die Kandidaten kämpfen um den Einzug in die nächste Runde. Yvonne, Stefanie, Rea, Samu, Mark und Nico müssen sich entscheiden: Welches ihrer Teammitglieder schicken sie nach Hause? Einzig und allein der "Steal Deal" kann die Talente dann noch vor dem Ausscheiden bewahren.

Einen ausführlichen Nachbericht zur Folge 13 und damit zu den vorletzten Battles finden Sie hier: The Voice of Germany 2020, Battles 4 gestern: Das waren die Talente in Folge 13

Sämtliche Infos zur Staffel 10 von "The Voice of Germany" 2020

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury, Kandidaten und Teams

Hier stellen wir die Coaches in der Jury von The Voice of Germany vor und hier die TVOG-Kandidaten 2020 und Teams.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zur Moderatorin Annemarie Carpendale und hier ein Porträt zu Moderator Thore Schölermann. Porträt The Voice of Germany 2020 und hier ein The Voice of Germany ab 8.10.20: Moderator Thore Schölermann im Porträt The Voice of Germany 2020 .

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Voice of Germany im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind bei The Voice of Germany 2020 die Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen