Infos zu "The Wheel" auf RTL: Promis, Sendetermine und Übertragung

"The Wheel" läuft derzeit mit 6 Folgen auf RTL. Hier verraten wir Ihnen alles Wichtige über die neue Spiel-Show - rund um Promis, Sendetermine und Übertragung.

Mit "The Wheel" läuft aktuell auf RTL eine neue Game-Show. Das Format stammt aus Großbritannien und erfreut sich dort großer Beliebtheit. Gemeinsam mit prominenten Helfern raten sich die Kandidaten durch verschiedene Themengebiete und hoffen, möglichst viel Geld in den Jackpot spielen zu können, den es am Ende zu gewinnen gilt.

Für einen der drei Teilnehmer heißt es im Finale "Doppelt oder Nichts" und der Kandidat geht am Ende mit einem prall gefüllten Portemonnaie oder aber mit leeren Taschen nach Hause.

Wann läuft die neue Show "The Wheel"? Welche Promis sind als Berater dabei? Wie wird die Sendung übertragen? Das verraten wir Ihnen hier.

Das sind die Sendetermine von "The Wheel"

Am Freitag, den 23. Juli 2021, startete die neue Game-Show auf RTL. Nach Folge 2, die einen Tag später am Samstag, den 24. Juli 2021 lief, werden die weiteren Ausgaben der Show immer freitags ausgestrahlt.

Hier finden Sie die geplanten Sendetermine noch einmal in der Übersicht:

Folge Sendetermin Sendezeit Folge 1 Freitag, 23. Juli 2021 22.15 Uhr Folge 2 Samstag, 24. Juli 2021 22.15 Uhr Folge 3 Freitag, 30. Juli 2021 22.15 Uhr Folge 4 Freitag, 6. August 2021 22.15 Uhr Folge 5 Freitag, 13. August 2021 22.15 Uhr Folge 6 Freitag, 20. August 2021 22.15 Uhr

Promis: Das sind die Berater bei bei „The Wheel“

Als Moderator führt Chris Tall durch die Rate-Show. Jede Woche lädt dieser sieben neue Promis in die Show ein, die in den Zonen des Rades als tatkräftige Unterstützung für die Kandidaten bereitstehen. Diese Promis sind bei "The Wheel" dabei und unterstützen die Kandidaten in verschiedenen Themengebieten:

Folge 1:

Uwe Ochsenknecht : Rockmusik

: Rockmusik Özcan Cosar : Breakdance

: Breakdance Thomas Anders : Geographie

: Geographie Marcel Reif : Fußball

: Fußball Wigald Boning : Tiere

: Tiere Sonya Kraus : Heimwerken

: Heimwerken Joyce Ilg : Glück



Folge 2:

Lilly Becker : Tennis

: Evelyn Burdecki: Reisen

Thomas Hermanns : Musicals

: Musicals Thorsten Legat : Dschungelcamp

: Kaya Yanar : Gaming

: Julian F.M. Stoeckel: Politik

Anja Kohl : Börse



Folge 3:

Katy Karrenbauer : Klatsch & Tratsch

: Klatsch & Tratsch Amiaz Habtu: Musik der 90er und 2000er

Bernd Stelter : Karneval

: Stefan Effenberg : Fußball

: Fußball Joey Heindle : Natur

: Natur Paul Panzer : Tiere

: Tiere Dagi Bee : Social Media



Folge 4:

Horst Lichter : Kochen

: Kochen Ross Antony : Royals

: Royals Abdelkarim: Fitness

Erik Meijer : Fußball

: Fußball Mickie Krause : 80er

: 80er Barbara Meier : New York

: Andrea Sawatzki : Hunde

Folge 5:

Ingo Appelt : Politik & Zeitgeschehen

: & Zeitgeschehen Frank Goosen : 80er

: 80er Pascal Hens : Handball

: Handball Tan Caglar : Filme

: Filme Sarah Knappik : Kinder & Babies

: Kinder & Babies Magdalena Brzeska : New York

: Jens Riewa : Wörter

: Wörter Andrea Sawatzki : Hunde

Folge 6:

Olivia Jones : Kiez & Reeperbahn

: Kiez & Kai Ebel : Formel 1

: Matthias Matschke : Religion

: Religion Frauke Ludowig : Promis

: Promis Markus Krebs : Erdkunde

: Erdkunde Gregor Meyle : Geschichte

: Geschichte Guildo Horn :Wurstwaren

Übertragung und Wiederholung von "The Wheel"

Wenn Sie die neue Sendung "The Wheel" verfolgen möchten, haben Sie dazu mehrere Möglichkeiten. Zum einen läuft das Format zu den oben genannten Sendezeiten live auf RTL. Zudem können Sie die Show bei TVNOW im Live-Stream verfolgen. TVNOW kostet als Premium-Paket monatlich 4,99 Euro. Neukunden haben zunächst die Möglichkeit, TVNOW Premium 30 Tage lang frei von jeglichen Kosten zu testen. Danach ist das Abonnement jederzeit kündbar. Dort kann die Quizsendung auch nach der Ausstrahlung als Wiederholung zu einem beliebigen Zeitpunkt abgerufen werden. (AZ)