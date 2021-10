Staffel 2 von "The Wilds": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

"The Wilds" soll mit Staffel 2 eine Fortsetzung erhalten. Was ist bereits bekannt? Hier erfahren Sie die wichtigsten Infos zur Amazon-Serie.

Nur einen Monat nach dem Start von "The Wilds" kündigte Amazon Prime Video an, dass es eine Fortsetzung zum Survival-Drama um die Gruppe gestrandeter Mädchen geben wird. Wie wird die Handlung fortgesetzt? Mit welchen Schauspielern wird es ein Wiedersehen geben? Hier erfahren Sie, was zum Amazon-Start von Staffel 2 der Serie "The Wilds" bereits bekannt ist.

"The Wilds", Staffel 2: Start-Termin noch unbekannt

Der Start-Termin für Staffel 2 von "The Wilds" ist noch nicht bekannt. Staffel 1 der Serie lief erst im Dezember bei Amazon Prime Video an. Nach dem Erfolg, den die erste Staffel nach nur kurzer Zeit verbuchen konnte, gab der Streaming-Dienst eine weitere Staffel in Auftrag.

Da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben und sich die Planungen aufgrund der Corona-Pandemie schwierig gestalten, ist Staffel 2 von "The Wilds" frühestens gegen Ende 2021 zu erwarten.

Handlung von "The Wilds", Staffel 2 auf Amazon Prime Video

Die Wissenschaftlerin Gretchen Klein versucht zu Beweisen, dass Frauen eher als Männer dazu in der Lage sind, eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen und zu führen. Um ihre These, die das Patriarchat endgültig abschaffen soll, zu bestätigen, inszeniert sie im Rahmen eines Experiments mit dem Titel "Dawn of Eve" einen Flugzeugabsturz, nachdem eine Gruppe junger Mädchen auf einer einsamen Insel gemeinsam ums Überleben kämpfen muss.

In der letzten Folge von Staffel 1 entdeckt Leah Rilke in der Anlage, in die die Mädchen nach ihrer Rettung zur Befragung gebracht werden, einen Überwachungsraum. In ihm befinden sich zahlreiche Monitore, die Aufnahmen einer weiteren Insel zeigen. Zu Leahs Entsetzen muss sie feststellen, dass eine weitere Gruppe auf einer Insel ausgesetzt wurde - diesmal jedoch junge Männer.

Staffel 2 wird sich demnach voraussichtlich um den Überlebenskampf der „The Twilight Of Adam“-Gruppe drehen, die für Gretchen Klein als Kontrollgruppe dienen und ihre These demnach ganzheitlich bestätigen soll.

Schauspieler im Cast von "The Wilds", Staffel 2: Die Darsteller im Überblick

Da in Staffel 1 von "The Wilds" noch zahlreiche Fragen rund um die Rettung der Mädchen offen blieben, ist anzunehmen, dass es mit den Schauspielerinnen und Schauspielern auch in Staffel 2 ein Wiedersehen geben wird. Hier finden Sie die Darsteller der ersten Staffel im Überblick:

Schauspieler Rolle Rachel Griffiths Gretchen Klein Sophia Ali Fatin Jadmani Sarah Pidgeon Leah Rilke Jenna Clause Martha Blackburn Erana James Toni Shalifoe Helena Howard Nora Reid Reign Edwards Rachel Reid Shannon Berry Dot Campbell Mia Healey Shelby Goodkind Joe Witkowski Thom David Sullivan Dr. Daniel Faber Troy Winbush FBI Agent Dean Young Jarred Blakiston Alex

Welche Schauspieler in die Rollen der männlichen Kontrollgruppe schlüpfen sollen, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Sobald der Cast aus Staffel 2 vollständig veröffentlicht wurde, erfahren Sie es hier. (AZ)

