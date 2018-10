13:50 Uhr

Der französische Ex-Weltmeister Thierry Henry wird Trainer bei AS Monaco. Er löst Leonardo Jardim ab, mit dem der Verein enttäuschend in die Saison gestartet war.

Der frühere französische Fußballstar Thierry Henry ist neuer Trainer von AS Monaco. Der Ex-Meister teilte am Samstag die Verpflichtung des 41 Jahre alten Henry mit, der bislang Assistenztrainer der belgischen Nationalmannschaft war. Die Bekanntgabe des Wechsels erfolgte wenige Stunden nach dem 2:1-Sieg des WM-Dritten Belgien gegen die Schweiz in der Nations League.

Henry ersetzt den zuletzt glücklosen Jardim

Der einstige Welt- und Europameister Henry wird beim Dortmunder Champions-League-Gegner Monaco Nachfolger von Leonardo Jardim. Der Portugiese musste nach dem enttäuschenden Saisonstart des Tabellen-18. der Ligue 1 gehen. Henry kehrt damit zu seinem Jugendclub zurück, mit dem er 1997 französischer Meister wurde.

"Ich bin sehr glücklich, zurück zu AS Monaco zu kommen und extrem bestrebt, die kommenden Herausforderungen anzunehmen", wurde Henry in der Mitteilung zitiert. "Ich kann es nicht abwarten, die Spieler zu treffen, um mit ihnen die Zusammenarbeit aufzunehmen." Nächster Gegner in der Liga ist am 19. Oktober auswärts Racing Straßburg. (dpa)

