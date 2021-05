Tiere

12:10 Uhr

Hundeführerschein in Baden-Württemberg soll kommen

Plus Die neue grün-schwarze Landesregierung will Hundehalter zur Führerscheinprüfung schicken. Einige Hundebesitzer begrüßen den Vorstoß, doch es gibt auch Kritik.

Von Timm Lechler

Hundehalter in Baden-Württemberg müssen in Zukunft wohl einen Hundeführerschein ablegen, um ihre Eignung für das Halten eines Vierbeiners nachzuweisen. Darauf sollen sich zumindest die Grünen und die CDU bei ihren Koalitionsverhandlungen in Stuttgart geeinigt haben. Konkret bedeutet das, dass Hundehalter eine schriftliche und praktische Prüfung vor Experten bestehen müssen, um ihre nötige Sachkenntnis zu demonstrieren. Der Hintergrund für den Führerschein sei, Menschen vor Beißattacken zu schützen und im Sinne des Tierschutzes den Besitzern die Bedürfnisse ihre Hunde näher zu bringen. Die Meinungen zu dem geplanten Vierbeiner-Führerschein sind unter Haltern gespalten.

