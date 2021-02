vor 17 Min.

Tribes of Europa: Netflix-Start heute, Handlung, Folgen, Darsteller, Trailer

"Tribes of Europa" geht heute bei Netflix an den Start: Alle Infos zu Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer erhalten Sie hier.

Mit "Tribes of Europa" startet heute eine neue, deutsche Science-Fiction-Serie beim Streaming-Dienst Netflix. Wir informieren Sie hier über den geplanten Start-Termin. Außerdem erfahren Sie, was über die Handlung und die Schauspieler bereits bekannt ist. Am Ende des Artikels finden Sie einen Trailer, um sich einen ersten Eindruck zur Serie verschaffen zu können.

"Tribes of Europa": Netflix-Start in Deutschland

Wie der Streaming-Dienst bekannt gab, soll "Tribes of Europa" heute am 19. Februar 2021 an den Start gehen. Je nach Abonnement fallen für Netflix monatlich zwischen 7,99 Euro und 15,99 Euro an. Die Möglichkeit, den Dienst vorab kostenlos zu testen besteht nicht mehr, da die Option eines gebührenfreien Probemonats erst kürzlich von Netflix abgeschafft wurde.

Worum dreht sich die Handlung von "Tribes of Europa"?

"Tribes of Europa" spielt im Jahr 2074 nach einer globalen Katastrophe. Europa existiert nicht mehr wie wir es kennen und ist in zahlreiche Kleinstaaten zersplittert, die nun alle um die Vorherrschaft auf dem Kontinent kämpfen.

Während der Stamm der Crows in einem diktatorischen System lebt und die übrigen Bewohner Europas unter ihre Befehlsmacht bringen wollen, leben die Origines friedlich und Naturverbunden. Sie sind der Meinung, dass der technologische Fortschritt zum Untergang der Menschheit geführt hätte.

Als ein Pilot des 4. größten Stammes, der sogenannten Atlantier, in der Nähe eines Dorfes der Origines abstürzt, entbrennt ein erbitterter Kampf um einen mysteriösen Cube, der das Schicksal der Menschheit entscheidend verändern könnte. Inmitten dieses Konflikts finden sich schließlich auch die drei Geschwister Elja, Kiano und Liv wieder.

Folgen der Netflix-Serie "Tribes of Europa"

Wie die einzelnen Episoden-Titel lauten, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Fest steht allerdings, dass die erste Staffel von "Tribes of Europa" insgesamt sechs Folgen mit einer Länge von ca. 45 Minuten beinhalten wird. Sobald die Titel der einzelnen Episoden veröffentlicht wurden, reichen wir sie an dieser Stelle nach.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Tribes of Europa"?

Hier finden Sie den Haupt-Cast von "Tribes of Europa" im Überblick:

Schauspieler Rollenname Henriette Confurius Liv Oliver Masucci Moses David Ali Rashed Elja Emilio Sakraya Kiano Melika Foroutan Varvara Hoji Fortuna Ouk Jeanette Hain Amena Robert Maaser Volgar Anon Mall Francois

Diese Schauspieler werden außerdem an der Produktion beteiligt sein:

Kendrick Ong als Grimm

als Grimm Leona Paraminski als Linda Vasquez

Christoph Rygh als Taiga

als Taiga Ana Ularu als Grieta

Adam Vacula als Christoph

Trailer zu "Tribes of Europa"

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zur neuen Science-Fiction-Serie:

