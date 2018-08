vor 29 Min.

US-Erfolgsserie "Homeland" nach Staffel 8 vorbei Panorama

"Homeland" soll ab Juni 2019 mit der finalen 8. Staffel ausgestrahlt werden. Die US-Erfolgsserie um CIA-Agentin Carrie Mathison bekam etliche Auszeichnungen.

"Homeland" geht im kommenden Jahr nach insgesamt acht Staffeln zu Ende. Wie die Serienmacher am Montag (Ortszeit) bei Twitter bekanntgaben, soll die achte und letzte Staffel der Serie um die CIA-Agentin Carrie Mathison ab Juni 2019 ausgestrahlt werden.

Die Serie, die auf der israelischen Serie "Hatufim - In der Hand des Feindes" basiert, wird seit 2011 für den US-Sender Showtime produziert. Schauspielerin Claire Danes spielt die CIA-Agentin Carrie Mathison, die unter einer bipolaren Störung leidet und in den ersten Staffeln gegen einen unter Terrorverdacht stehenden US-Soldaten ermittelt. Die fünfte Staffel der preisgekrönten Drama-Serie wurde 2015 in Berlin gedreht.

Homeland nach acht Staffeln zu Ende

Ihr Kollege, CIA-Mitarbeiter Saul, der amerikanische Schauspieler Mandy Patinkin hat dank vieler Film-Erfolge und der Serie "Homeland" einen Hollywoodstern. Vor jubelnden Fans enthüllte er im Februar dieses Jahres die 2629. Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood.

Claire Danes zollte er als "furchtloser Anführerin" Tribut und dankte der "fantastischen" TV-Crew von "Homeland". Auch Danes hat einen Stern in Hollywood: Der 2559 Stern trägt ihren Namen. Sie erhielt die Auszeichnung bereits im Herbst 2015. Die amerikanische Schauspielerin erwartet mit dem britischen Schauspieler Hugh Dancy (42) derzeit ihr zweites Kind.

Homeland erhielt bereits etliche Auszeichnungen

Die 39-Jährige wurde für "Homeland" mehrfach für den Emmy nominiert und gewann diesen zweimal in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie".

Insgesamt wurde die Serie mit acht Emmys und fünf Golden Globes ausgezeichnet, zu ihren Fans gehört Ex-US-Präsident Barack Obama. Kritiker werfen der "Homeland" vor, viele islamfeindliche Klischees zu bedienen. (AZ, afp, dpa)

Themen Folgen