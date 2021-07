Infos zum Testspiel VfB Stuttgart - FC Liverpool: Termin und Übertragung im TV oder Live-Stream

Heute Abend steht das Fußball-Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Liverpool an. Wie Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen können und alle weiteren Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit lesen Sie hier.

Im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung durchlaufen die Stuttgarter diverse Testspiele. Unter anderem wird auch während des Trainingslagers in Kitzbühel die ein oder andere Partie stattfinden. Das Vorbereitungscamp findet bereits seit dem 17. Juli statt und läuft noch bis zum 24. Juli 2021. Getestet wird dabei nicht nur gegen nationale sondern auch gegen internationale Vereine. Mit dem FC Liverpool ist, wie schon im Vorjahr, auch ein namhaften Gegner vertreten. Ob die Stuttgarter gegen den Favoriten aus England bestehen können? Immerhin hatte der VfB Stuttgart die Testpartie im vergangenen Sommer mit 0:3 gegen Liverpool verloren.

Bei der kommenden Partie wird es eine Besonderheit geben: Das Testspiel zwischen Stuttgart und Liverpool wird nicht wie gewohnt zwei Mal 45 Minuten dauern, sondern in verkürzter Form stattfinden. Die beiden Teams spielen lediglich einmal 30 Minuten gegeneinander. Für Stuttgart steht später am Tag dann noch ein weiterer Test gegen den FC Wacker Innsbruck an, der in der zweiten Liga Österreichs spielt. Zuschauer werden zu der Partie jedoch nicht zugelassen sein - das Testspiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Fans können das Duell jedoch trotzdem sehen - und zwar bequem von der heimischen Couch aus.

Wollen Sie wissen, wie Sie die Partie heute live im TV und Stream verfolgen können? Das erfahren Sie hier bei uns in diesem Artikel. Außerdem verraten wir Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Termin und Uhrzeit der Partie.

VfB Stuttgart - FC Liverpool: Termin und Uhrzeit auf einen Blick

Spiel: VfB Stuttgart gegen FC Liverpool

gegen Ort: Kufstein-Arena, Kufstein ( Österreich )

Kufstein-Arena, ( ) Datum: Dienstag, 20. Juli 2021

Dienstag, 20. Juli 2021 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Übertragung: Sky Sport News HD

Das heuige Spiel zwischen Stuttgart und Liverpool findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - Zuschauer sind damit im Kufsteiner Station nicht zugelassen. Das wird jedoch nicht bei allen Testpartien der Fall sein: Einen Tag vor seiner Rückreise in die baden-württembergische Heimat trifft der VfB noch auf Arminia Bielefeld. Zum Spiel gegen den Ligakonkurrenten sollen dann immerhin bis zu 1000 Zuschauer zugelassen werden.

VfB Stuttgart - FC Liverpool: Übertragung heute live im TV und Stream

Leider lässt sich das Testspiel heute am 20. Juli 2021 zwischen Stuttgart und Liverpool nicht im Free-TV sehen - trotzdem müssen die Fans beider Vereine nicht gänzlich auf eine Live-Übertragung verzichten. Der Münchner Pay-TV-Anbieter Sky Sport News HD überträgt die Partie am Dienstagabend ab 18.45 Uhr live aus der Kufstein-Arena in Österreich.

Nicht nur das Liverpool-Spiel, sondern auch alle weiteren Test-Partien können die Stuttgarter Fans im Live-Stream verfolgen. Möglich ist das entweder über SkyTicket oder SkyGo. Wer die Dienste von Sky in Anspruch nehmen will, muss jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.