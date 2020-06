10:07 Uhr

Vorschau: "Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker

"Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker" läuft in wenigen Tagen auf ProSieben. Infos über den Sendetermin und die Übertragung finden Sie hier in unserer Vorschau.

"Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker" ist bald bei ProSieben zu sehen. Übertragung, Sendetermin und Themen - alle Infos hier in der Vorschau.

Von Carla Gospodarek

"Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker" ist die letzte der drei Ausgaben der neuen ProSieben-Rankingshow. Diesmal geht es um die 25 unfassbarsten Momente, die live von Kameras festgehalten wurden.

Was sie sonst noch zu Folge 3 wissen müssen, lesen Sie hier in der Vorschau. Außerdem erhalten Sie alle Infos rund um Übertragung und Sendetermine der Show.

"Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker": Übertragung und Sendetermine

"Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker" läuft am Dienstag, 23. Juni 2020, um 20.15 Uhr bei ProSieben. Am 26. Juni um 00.00 Uhr kommt eine Wiederholung im TV bei ProSieben. Insgesamt wurden drei Folgen mit verschiedenen Themen gezeigt. Hier der Überblick:

Folge Titel Datum Uhrzeit Sender 1 "Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente" 09.06.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben 2 "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten" 16.06.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben 3 "Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker " 23.06.2020, Dienstag 20.15 Uhr ProSieben

"Darüber spricht die Welt: Die unglaublichsten Hingucker": Vorschau auf Folge 3

In Folge 3 der neuen Show auf ProSieben geht es um die "Unglaublichsten Hingucker". Präsentiert werden die 25 außergewöhnlichsten Augenblicke, die vor laufenden Kameras stattgefunden haben. Mit dabei sind unter anderem schwebende Menschen, ein in Flammen stehender TV-Koch und tanzende Star Wars Stormtrooper. Welche Momente außerdem zu den Top 25 gehören, sehen Sie am Dienstag, 23. Juni 2020, um 20.15 Uhr bei ProSieben.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. "

Themen folgen