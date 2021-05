GNTM 2021, Folge 14: Wer darf heute auf die Fashion Week?

GNTM 2021: Heute steht Folge 14 von "Germany's next Topmodel" an. Hier in unserer Vorschau versorgen wir Sie bereits mit den ersten Infos zur aktuellen Episode.

Heute wird es bei " Germany's next Topmodel" 2021 wieder spannend: In der heutigen Folge 14 kämpfen noch acht Kandidatinnen um einen der heiß begehrten Jobs auf der Berliner Fashion Week. Außerdem ist eine ganz besondere Jurorin zu Gast: Lena Gerke, die selbst schon als Gewinnerin aus der Model-Show hervorging, wird die jungen Models bei der Vorbereitung auf das Casting unterstützen und am Ende gemeinsam mit Heidi Klum bewerten.

Was erwartet die Zuschauer sonst noch in Folge 14 von "Germany's next Topmodel" 2021? Hier in unserer aktuellen Vorschau finden Sie alle Informationen rund um die Sendung in der Übersicht.

GNTM 2021 heute: Vorschau auf Folge 14

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 14 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 6.5.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Drei Wochen vor dem großen "Germany's next Topmodel"-Finale schickt Heidi Klum ihre letzten acht Topmodel-Anwärterinnen noch einmal zu Castings. Dieses Mal geht es um keinen geringeren Job als eine Runway-Show bei der Berliner Fashion Week. "Berlin war schon immer eine sehr kreative und bunte Stadt", sagt Heidi Klum. Dabei hätten nicht nur Mädchen mit den perfekten Modelmaßen eine Chance auf den Job: "Das Thema Diversity wird hier besonders großgeschrieben. Kurvige und kleine Models haben die gleiche Chance auf einen Job wie Models, die wir aus der Vergangenheit gewohnt sind."

An der Seite der Modelchefin nimmt in dieser Woche Lena Gercke Platz und bewertet gemeinsam mit ihr die Entscheidungswalks der Topmodel-Anwärterinnen. Für ihre eigene Modenschau auf der Berliner Fashion Week sucht die Gewinnerin der ersten Topmodel-Staffel noch ein Model, das ihre Kollektion mit viel Selbstbewusstsein und Stärke auf dem Catwalk präsentiert. Für die Nachwuchsmodels eine tolle Chance, sich auf dem Laufsteg noch einmal so richtig zu beweisen. Da wächst auch bei Kandidatin Yasmin die Anspannung: "Auf der Fashion Week zu laufen, ist wirklich wie ein Kick und man merkt: Das ist die echte Modelwelt. Und das ist das, was uns nach GNTM erwartet, wenn wir uns richtig anstellen."

Welche GNTM-Kandidatin kann sich einen Job auf der Fashion Week ergattern? Und welches Nachwuchsmodel muss nach der heutigen Folge 14 von "Germany's next Topmodel" 2021 seine Koffer packen? Das sehen Sie ab 20.15 Uhr bei ProSieben.

