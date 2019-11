10:35 Uhr

Wann ist der Winteranfang 2019?

Meteorologischer und kalendarischer Winteranfang 2019 mit Wintersonnenwende: Wann ist das Datum? Und was bedeutet der Winterbeginn genau?

"Wann ist Winteranfang 2019?", werden sich viele Menschen angesichts der kalten Temperaturen und der kurzen Tage fragen. Dabei muss zwischen dem meteorologischen und dem kalendarischen Winterbeginn unterschieden werden.

Was ist der Unterschied? Und wann ist das Datum für Winteranfang und die Wintersonnenwende 2019? In diesem Artikel bekommen Sie die Antworten.

Meteorologischer Winteranfang 2019

Der meteorologische oder auch klimatologische Winteranfang ist immer der 1. Dezember. Die Weltorganisation für Meteorologie hat den Beginn von Jahrszeiten immer für den ersten Tag des Monats definiert, in dem der kalendarische Anfang liegt: Am 1. März beginnt demnach der Frühling, am 1. Juni der Sommer und am 1. September der Herbst.

Der kalendarische oder auch astronomische Beginn der Jahreszeiten richtet sich wiederum nach dem Stand der Erde zur Sonne.

Wann sind kalendarischer Winteranfang 2019 und Wintersonnenwende?

Der astronomische oder kalendarische Winteranfang ist auf der Nordhalbkugel immer am kürzesten Tag des Jahres - also zur Wintersonnenwende, an der die Sonne die geringste Mittagshöhe am Horizont erreicht. Das ist am 22. Dezember 2019 der Fall. Dann gibt es gerade mal acht Stunden Helligkeit.

Nach dem 22. Dezember werden die Tage dann wieder länger, sodass drei Monate später die Tag-und-Nacht-Gleiche herrscht - Tag und Nacht sich dann also gleich lang. Noch einmal drei Monate später ist die Sommersonnenwende mit dem längsten Tag des Jahres.

Winterbeginn 2019: Es droht der "Winterblues"

Der Winteranfang gilt vielen Menschen als eine der scheußlichsten Zeiten im ganzen Jahr. Mancher verfällt angesichts von Dunkelheit und Kälte gar in depressive Verstimmung, bekommt den sogenannten "Winterblues". Der äußert sich in Antriebslosigkeit, darin, dass man ständig schlapp ist und schlechte Laune hat. Viele haben auch Heißhunger auf Fettiges und Süßes.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) leidet jeder vierte Deutsche im Winter unter Beeinträchtigungen. Es trifft mehr Frauen als Männer. Manche "Winter-Depressive" bräuchten ärztliche Hilfe.

Obwohl im November in der Regel alles grau, matschig und kalt ist, ist die saisonale Verstimmung in diesem Monat oft noch nicht am schlimmsten. Sie steigere sich meist im Januar und Februar, wenn sich die Kälte lange hinziehe. Im März klinge die Winterdepression dann von selbst ab.

Aber gibt es Unterschiede zwischen einer gewöhnlichen Depression und einer Winterdepression? Ja, die gibt es. Während Menschen mit einer gewöhnlichen Depression häufig appetitlos seien und nicht schlafen können, hätten Winterdepressive Hunger auf Süßes, auf Kohlenhydrate - und ein höheres Schlafbedürfnis. Das wird auf das mangelnde Licht zurückgeführt. (AZ)

