Wendlers Laura: Laura Müller nackt im Playboy

Laura Müller, bekannt als Freundin von Sänger Michael Wendler, hat sich nackt für den Playboy fotografieren lassen. Die 19-Jährige sagt: "Aussehen ist nicht alles!"

Auf dem Cover des Playboy im Februar 2020 steht "Sie liebt den DJ". Naheliegend, denn nackt auf der Titelseite posiert Laura Müller. Die 19-Jährige wurde dadurch bekannt, dass sie die Freundin von Michael Wendler ist. Der 47-jährige Schlagersänger wiederum hatte mit dem Lied "Sie liebt den DJ" Anfang der 2000er einen erfolgreichen Hit. Inzwischen kann man Laura Müller als Influencerin bezeichnen. Ihrem Instagram-Account folgen mehr als 250.000 Menschen - und damit mehr als doppelt so viele wie Michael Wendler.

Michael Wendler und Laura Müller sind seit Herbst 2018 ein Paar und treten häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. So waren sie etwa im Sommer 2019 in der Sendung "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Wendler ist noch mit Claudia Norberg verheiratet, von der er sich im Herbst 2018 getrennt hat. Die nimmt nun am Dschungelcamp 2020 teil, das am Freitag beginnt. Es gab auch Gerüchte, dass auch Laura Müller an der Show teilnehmen würde - diese erwiesen sich aber als falsch.

Laura Müller nackt im Playboy: Michael Wendler war beim Shooting dabei

Stattdessen hat sich "Wendlers Laura" nun nackt für den Playboy fotografieren lassen. Das Cover des Playboys im Februar und 14 freizügige Bilder auf 14 Seiten sind beim Fotoshooting auf Mallorca entstanden, bei dem Michael Wendler dabei war. Der Playboy betont, dass sie beim Shooting genauso selbstbewusst und souverän war, wie man es von ihr kenne. Trubel sei sie schließlich gewohnt – weil sie wegen ihrer Beziehung zum 28 Jahre älteren Schlagerstar auch viel Kritik abbegekomme.

Laura Müller: Michael liebt nicht mein Aussehen, sondern mich als Menschen

In der Playboy-Ausgabe wehrt sich Laura Müller auch gegen Vorwürfe, sie habe Schönheitsoperationen vornehmen lassen. Ihr werde oft nachgesagt, sie habe sich die Nase oder die Ohren machen lassen. Sie betont: "All is nature! Auch meine Brüste und meine Lippen."

Laura Müller, die 19-jährige Freundin von Michael Wendler, hat sich nackt für den Playboy fotografieren lassen. Bild: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland Februar 2020

Grundsätzlich habe sie nichts gegen Schönheitsoperationen, erklärt die 19-Jährige. Ihr sei aber wichtig, "dass das vor allem junge Frauen wissen: Man sollte sich so akzeptieren, wie man ist. Niemand kann etwas für sein Aussehen."

Das gelte auch für ihre Beziehung zu Michael Wendler. "Michael liebt mich zum Beispiel nicht, weil meine Brüste immer perfekt sitzen, sondern weil er mich als Mensch liebt", erklärte Laura Müller dem Playboy. "Aussehen ist nicht alles! Man sollte sich von niemandem klein machen und zu sehr beeinflussen lassen. Stattdessen sollte man viel öfter das tun, was man wirklich liebt."

Michael Wendlers Freundin Laura Müller posiert nackt für den Playboy. Bild: Thomas Fiedler für PLAYBOY Deutschland Februar 2020

Mit den Playboy-Fotos will Laura Müller anderen Frauen Mut machen

Das Playboy-Coverfoto postete Laura Müller am Dienstagabend auf Instagram. Dazu schrieb sie, sie sei unendlich stolz und überglücklich, auf dem Cover der Ausgabe zu sehen zu sein. "Der Playboy steht für mich für ästhetische, stilvolle, erotische und professionelle Bilder und mit dieser Zusammenarbeit ist für mich ein großer Traum in Erfüllung gegangen."

Sie habe sich selten so wohl in ihrer Haut gefühlt, wie bei dem Shooting auf Mallorca. Mit den Fotos wolle sie anderen Frauen Mut machen. "Lasst euch von anderen nicht verunsichern oder kritisieren, lernt euren Körper lieben, denn so wie ihr seid, seid ihr einzigartig und besonders." Weiter schrieb sie: "Seid stolz auf eure Kurven und liebt euren Körper!" Der Playboy mit Laura Müller ist erhältlich ab Donnerstag, 9. Januar. (AZ)

