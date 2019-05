13:17 Uhr

Wetter am Wochenende: Das Wetter am Samstag & Sonntag (4.+5. Mai)

Wettervorhersage/Wetterprognose - Wetter am Wochenende: Das Wetter am Samstag & Sonntag (4.+5. Mai)

Hier finden Sie die Wettervorhersage bzw. Wetterprognose für das Wochenende. Wie wird das Wetter am Freitag, Samstag und Sonntag? Uns steht ein ungemütliches Wochenende in ganz Deutschland bevor mit viel Wind, Regen, Schnee und sogar Glätte und Gewittern.

Wie wird das Wetter am Freitag, Samstag und Sonntag? Hier finden Sie die Wettervorhersage bzw. Wetterprognose für das Wochenende. Ein wenig frühlingshaftes Wochenende steht bevor mit Regen, Graupel und sogar Schnee. Zudem wird vor starkem Wind und Glätte gewarnt.

Wetter am Wochenende: Das Wetter für Freitag, Samstag & Sonntag (4.+5. Mai)

Wettervorhersage/Wetterprognose für Freitag:

Im Süden kommt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu einzelnen Gewittern. Im Norden und Nordosten ist es windig, an den deutschen Küsten kommt es zu teilweise stürmischen Böen. Am Freitag ist es in der Mitte und im Süden Deutschlands meist stark bewölkt. Insbesondere in Süddeutschland und im Südosten gibt es teilweise schauerartigen Regen. Dieser zieht sich gegen Abend an den Alpenrand zurück. Insbesondere im Süden der Donau gibt vereinzelte Gewitter. In Norddeutschland hingegen erwartet der DWD wechselnder Bewölkung auch Sonne, speziell im an der Küste kann es aber auch einzelne Regenfälle oder Graupelschauer geben. Temperaturen: Die Höchstwerte liegen bei nur mehr neun Grad an der deutschen Nordsee und bis 16 Grad im Westen am Oberrhein.

Im Norden und Nordosten Deutschlands rechnet der DWD mit frischem und stark böigem Nordwestwind, an den Küsten teils mit stürmischen Böen. Samstagnacht kommt es im Norden der Republik sowie im Südosten stellenweise zu Auflockerungen. An den deutschen Küsten gibt es weitere Schauer, teilweise Graupel. Vereinzelte Gewitter sind nicht auszuschließen. In der Mitte Deutschlands, im Südwesten und an den Alpen ist überwiegend stark bewölkt und im Westen zieht neuer Regen auf, der sich bis in die Mitte ausdehnt. Der Regen kann im Bergland in Schnee bzw. Schneeregen übergehen und es sind bis zu fünf Zentimeter Neuschnee möglich. An den Alpen noch ein wenig Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei sechs bis ein Grad, im Bergland bei ein bis minus drei Grad. Am Meer bleibt es windig.

Wetterprognose für das Wochenende: Das Wetter am Samstag & Sonntag (4.+5. Mai)

Wettervorhersage/Wetterprognose für Samstag

Am Samstag ist es im Süden Deutschlands laut DWD stark bewölkt und es soll weitere, teils starke Regenfälle geben. Im zentralen Bergland kann es Schneefall geben, zum Samstagabend auch Süddeutschland teils bis in Täler abfallende Schneefallgrenze und längere Schneefälle. Im Norden Deutschlands und im Nordwesten kommt es zu wechselnder Bewölkung mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern und kurzen Gewittern. Die Temperaturen liegen bei maximal fünf bis dreizehn Grad, im Mittelgebirgsraum um drei Grad.

Wind aus dem Nordwesten zieht laut DWD mäßig bis frisch auf mit starken bis stürmischen Böen an der Küste der Nordsee und im Nordwesten Deutschlands. Auf den Gipfeln der Alpen kann es zunehmend zu Sturmböen kommen. Sonntagnacht kommt es südöstlich einer gedachten Linie vom Schwarzwald bis zur Lausitz zu weiteren Niederschlägen. Diese können auch in tieferen Lagen als Schnee ausfallen, in den Alpen gibt es auch länger anhaltenden Schneefall. Darauf folgt aber eine Auflockerung. Die tiefsten Temperaturen liegen zwischen drei und minus 4 Grad. An den deutschen Küsten wird es milder. Vorsicht: Die Straßen können laut DWD glatt werden.

Wettervorhersage für das Wochenende: Das Wetter für Samstag & Sonntag (4.+5. Mai)

Wetterprognose/Wetterdienst für Sonntag

Am Sonntag dieses Wochenendes wird es laut Deutschem Wetterdienst im Osten verbreitet heiter, in Richtung Alpen bleibt es bei starker Bewölkung, ansonsten wird es wechselnd bewölkt. Im Verlauf des Sonntags gibt es insbesondere Norden und Westen Deutschlands erneut Schauer, im Bergland teilweise Schnee. An den Alpen und im Vorland dessen kommt es zu zeitweisem Regen, der über 600 bis 800 Metern als Schnee fallen kann.

Die Maximaltemperaturen liegen in der Nordhälfte bei neun bis dreizehn Grad, im Süden bei sieben bis elf Grad. Bei anhaltendem Niederschlag an den Alpen sowie im Bergland nur zwei bis sieben Grad. Mäßiger Wind aus Nord bis Nordwest, insbesondere an der Nordsee steife Böen, auf Gipfeln der Alpen gibt es Sturmböen. Montagnacht kommt es an Nord- und Ostsee laut DWD zu weiteren Schauern und an den Alpen noch zu etwas Regen oder Schnee. Ansonsten klingen die Niederschläge ab und es wird meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf Grad an den Küsten und minus drei Grad im Süden Deutschlands und im Bergland. Es kann zu Frost und Glätte kommen.

Hier finden Sie laufend das aktuelle Wetter zum Wochenende. In unserer Wetterprognose bzw. Wettervorhersage sagen wir, wie das Wetter an Freitag, Samstag und Sonntag wird.

