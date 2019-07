vor 34 Min.

Wie heißt das "Spiel des Jahres" 2019?

Spiel des Jahres 2019: In Berlin kürt am Montag eine Jury den Nachfolger von "Azul". Das Brettspiel sicherte sich die Auszeichnung im letzten Jahr.

Im Urlaub oder daheim: Viele Menschen lieben Gesellschaftsspiele. Nun entscheiden Kritiker, welches den Titel "Spiel des Jahres" verdient. Die drei Kandidaten.

Wer errät das richtige Wort? Oder wird am schnellsten seine Karten los? Eine Jury zeichnet am Montag in Berlin das "Spiel des Jahres" 2019 aus. Nominiert sind drei Titel. Im vergangenen Jahr hatte das Legespiel "Azul" " gewonnen, bei dem Spieler mit farbigen Steinen einen Palast fliesen müssen.

Seit 40 Jahren wird die Auszeichnung vom Verein "Spiel des Jahres" verliehen. Die Jury nimmt jährlich den Spielemarkt mit Hunderten Neuerscheinungen unter die Lupe. Sie beurteilt Spielidee, Regelgestaltung, Material und Gestaltung .

Nach Branchenangaben haben die Menschen in Deutschland zuletzt mehr Geld für Gesellschaftsspiele ausgegeben. Im vergangenen Jahr seien es 550 Millionen Euro gewesen, sagte der Vorsitzende des Branchenverbands Spieleverlage, Hermann Hutter. Seit 2014 sei der Umsatz damit um rund 40 Prozent gestiegen.

Wer wird "Spiel des Jahres": "Just One", "L.A.M.A." oder "Werwörter"?

Dabei werden noch immer viele Klassiker wie "Monopoly" oder "Scrabble" verkauft, aber auch neue Titel. Die Jury wählt aus den Neuerscheinungen nun ihren Favoriten. Nominiert sind das Wort-Rate-Spiel "Just One", das Kartenspiel "L.A.M.A." und "Werwörter", bei man mit verteilten Rollen ein Wort erraten muss. Die Jury gibt zudem am Montag das "Kennerspiel des Jahres" bekannt, das für Leute gedacht ist, die schon mehr Erfahrung mit Gesellschaftsspielen haben. Im vergangenen Jahr hatte "Die Quacksalber von Quedlinburg" gewonnen. Das "Kinderspiel des Jahres" 2019 steht schon seit Juni fest: Es ist "Tal der Wikinger". (dpa)

12 Bilder Das sind die besten Brett- und Kartenspiele Bild: Wolfgang Kumm, dpa

Lesen Sie auch:

"Kinderspiel des Jahres": Das ist der Gewinner 2019

Tipps für den perfekten Spieleabend

Themen Folgen