Wo es in diesem Jahr weiße Weihnachten geben könnte

Schnee an Weihnachten war in den vergangenen Jahren eine Seltenheit.

Eine weiße Weihnacht war in den vergangenen Jahren eher selten. Zumindest in den meisten Regionen des Landes. Wo sie dieses Jahr Realität werden könnte.

Es gibt Dinge, die gehören einfach zu Weihnachten. Geschenke, Christbaum, Plätzchen. Und Schnee. Zumindest wenn man den Lieddichtern von "White Christmas" und "Leise rieselt der Schnee" glauben mag. Dafür, dass die weiße Weihnacht so häufig besungen wird, scheint sie erstaunlich selten Realität zu werden. In diesem Jahr könnte es aber klappen. Zumindest in manchen Regionen des Landes.

Was die Nordsee mit Schnee an Weihnachten zu tun hat

Vor allem im Alpenvorland und im Bergland sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Chancen recht groß. Denn die Schneefallgrenze liegt an den Feiertagen dort voraussichtlich zwischen 400 und 600 Metern.

Es deute sich über die Feiertage zwar ein Trend zu eher nasskaltem Wetter an, heißt es vom DWD. In anderen Regionen ist derzeit aber noch unklar, ob Schnee fallen wird. So auch in Augsburg und Umgebung. Ein Hochdruckgebiet über dem Nordatlantik könnte möglicherweise Polarluft in den Süden bringen. Aber nur, wenn es sich über der Nordsee nicht erwärmt.

In den kommenden Tagen herrscht den Angaben zufolge daher weiter ein Nebeneinander von trübem Nebelwetter und einigen sonnigen Abschnitten. Dabei wird es mit bis zu 15 Grad am Sonntag örtlich vergleichsweise mild. (AZ)

