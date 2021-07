Wolfsland - Das heilige Grab in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung als Stream

Die ARD zeigt am 29.7.21 den Krimi "Wolfsland - Das heilige Grab". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung? Gibt es eine Wiederholung im Stream?

Krimizeit im Ersten: Die ARD bringt "Wolfsland - Das heilige Grab" ins deutsche Fernsehen. Und wir haben für Sie alle Informationen zum Film zusammengestellt: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Lesen Sie in diesem Text alle Antworten.

"Wolfsland - Das heilige Grab" am 29.7.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Wolfsland - Das heilige Grab" läuft am Donnerstag, 29. Juli 2021, in der ARD. Start ist um 20.15 Uhr. Der Film hat eine Spieldauer von 90 Minuten. Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, kann "Wolfsland - Das heilige Grab" auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Wolfsland - Das heilige Grab"

Als die beiden Kommissare Viola Delbrück und Burkhard "Butsch" Schulz zum Fundort eines Toten gerufen werden, sieht zunächst alles aus wie ein Routinefall. Schlimm, ja. Kurios, auch: Schließlich liegt der Leichnam eines Unbekannten einfach so im Graben. Aber doch starten die beiden Experten erst einmal ihr "normales" Ermittlungsprogramm.

Butsch ist ohnehin eher guter Laune. Schließlich hat seine Tochter Emmy ihren Besuch angekündigt. Das Verhältnis ist eigentlich schwierig. Seitdem ihre Mutter verstorben ist, lebt die junge Frau bei ihren Großeltern in Berlin. Die Besuchsankündigung kommt für Butsch überraschend. Emmy will nur noch eine Wandertour mit Freundin Clara absolvieren, dann soll es zum großen Wiedersehen kommen. Butsch hofft auf eine umfangreiche Versöhnung und Annäherung.

Doch zunächst holt ihn die Gegenwart ein, als eine Nonne des nahen Klosters plötzlich mit einem blutigen Schuh vor den Kommissaren steht. Schnell findet Butsch heraus, dass es sich um das Schuhwerk seiner Tochter handelt. Von der fehlt genauso jede Spur wie von Clara.

Ist den beiden etwas zugestoßen? Hängt ihr Verschwinden mit dem Toten im Graben zusammen? Butsch sieht sich einer emotionalen Zerreißprobe ausgesetzt.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Wolfsland - Das heilige Grab" im Cast

Burkhard Schulz - Götz Schubert

- Viola Delbrück - Yvonne Catterfeld

- Lutz Büttner - Peter Schneider

Emmy - Anna Bachmann

Clara - Luise Befort

Jakob Böhme - Jan Dose

- Herr Grimm - Stephan Grossmann

Schwester Helma - Ramona Kunze-Libnow

Wiederholung als Stream in der ARD-Mediathek

Sie wollen "Wolfsland - Das heilige Grab" unbedingt sehen, der Donnerstagabend ist aber schon verplant? Kein Problem. Sie haben auch die Möglichkeit, den Film in der ARD-Mediathek abzurufen. Dort steht er als kostenloser Stream zur Verfügung.

