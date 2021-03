vor 50 Min.

Zum Glück zurück im ZDF: Handlung, TV-Termin, Darsteller

Das ZDF zeigt am 1.4.21 den Film "Zum Glück zurück". Wann ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung?

Freunde der guten Unterhaltung, aufgepasst: Im ZDF läuft Anfang April der Film "Zum Glück zurück". Wann genau der TV-Termin ist, welche Schauspieler im Cast sind und wie die Handlung ist, lesen Sie in diesem Text.

"Zum Glück zurück" am 1.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Zum Glück zurück" läuft am Donnerstag, 1. April 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf 90 spannende Minuten freuen. Wer nicht bis Donnerstag warten möchte, der findet "Zum Glück zurück" bereits ab Donnerstag, 25. März 2021, als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht's im ZDF-Film "Zum Glück zurück"

Anne Sandmeier steht mit beiden Beinen im Leben. Die Arbeit als Lehrerin macht ihr Spaß, sie hat eine Familie gegründet, alles läuft in geregelten Bahnen. Doch genau diese geregelten Bahnen sind es, die Anne zweifeln lassen. Ist das wirklich schon das Leben, das sie immer leben wollte? Will sie immer nur für andere da sein, oder nicht doch nochmal einen ganz neuen Anlauf nehmen, um ihr eigenes Glück zu finden? Sie würde gerne ausbrechen - am liebsten mit einem Paris-Wochenende mit ihrem Nils.

Erschwerend kommt für Anne der abrupte Lebenswandel ihrer Eltern Luise und Kurt hinzu. Die beiden leben in den Tag hinein, schließen neue Freund- und Bekanntschaften, kiffen und sitzen stundenlang am Lagerfeuer. Die Leben von Anne und Nils auf der einen und Luise und Kurt auf der anderen Seite könnten kaum unterschiedlicher sein. Anne setzt das ziemlich zu. Jegliche Diskussionen mit ihren Eltern enden ergebnislos. Richtig emotional wird es, als Anne ihren Vater aus dem Krankenhaus abholen muss. Kurt hat zu viel gekifft, war daraufhin kollabiert.

Außerdem zu schaffen macht Anne auch das merkwürdige Verhalten ihres Partners. Nils vermittelt ihr den Eindruck, Geheimnisse zu haben. Auch das Verhältnis zu Tochter Mascha ist erschüttert. Mascha findet ihre Mutter viel zu spießig, mit ihren Großeltern hingegen findet sie viel spannendere Gesprächsthemen.

Von alldem gebeutelt, beschließt auch Anne, endlich mal locker zu lassen und ihrem Glück eine zweite Chance zu geben.

Darsteller von "Zum Glück zurück": Das sind die Schauspieler

Anne Sandmeier - Diana Amft

- Luise Merlinger - Michaela May

- Nils Sandmeier - Maximilian Grill

- Kurt Merlinger - Michael Brandner

- Sebastian Merlinger - Marc Benjamin

- Marc Benjamin David - Valentin Schreyer

Mascha Sandmeier - Luisa Römer

- Lenny Sandmeier - Fabian Ziems

- Philipp - Oscar Ortega Sànchez

Catrin - Sina Bianca Hentschel

Matthias Genter - Manou Lubowski

- Marie - Lilian Mazbouh

Johanna - Barbara Bauer

Josephine (Verkäuferin) - Selina Louis

Adam - Nicolas Ludwig

Amelia - Lea Weinkauf

