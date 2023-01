Geisterfahrerin verursacht Unfall auf der A4: Zwei Menschen sterben

Schwerer Unfall auf der A4: Eine Geisterfahrerin krachte offenbar auf der Mittelspur frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Auf der A4 ist es am Mittwochmorgen zu einem folgenschweren Unfall gekommen. In Sachsen verloren zwei Menschen ihr Leben. Es soll sich dabei um eine ältere Frau und eine weitere Person gehandelt haben. Die Frau war offenbar als Geisterfahrerin in der Nähe von Meerane im Landkreis Zwickau unterwegs gewesen.

Geisterfahrer-Unfall auf der A4: Zwei Menschen sterben an der Unfallstelle

Die Polizeidirektion in Zwickau teilte mit, dass eine 82 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki in der falschen Richtung unterwegs war. Es sei in der Folge zu einem frontalen Zusammenstoß gekommen. Demnach krachte die Geisterfahrerin auf der Mittelspur in einen entgegenkommenden Audi. Der Fahrer starb genau wie die Frau noch an der Unfallstelle.

Die Geisterfahrerin fuhr offenbar gegen kurz nach 9.00 Uhr bei der Anschlusstelle Meerane falsch auf die A4 auf. Der schwere Unfall auf der Autobahn zwischen Erfurt und Dresden ereignete sich ganz in der Nähe, an der Grenze zu Thüringen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

A4 nach Unfall mit Geisterfahrer gesperrt

Die A4 wurde nach dem schweren Unfall gesperrt. Die Polizei teilte mit, dass der Verkehr an der Anschlussstelle Schmölln abgeleitet wird.

Eine Polizeisprecherin berichtete von einem verheerenden Bild an der Unfallstelle. Der genaue Hergang des Unfalls soll rekonstruiert werden.