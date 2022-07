Achterbahn in Dänemark entgleist - Mädchen kommt offenbar zu Tode

In Dänemark ist es zu einem folgenschweren Achterbahn-Unfall gekommen. Im Freizeitpark Tivoli Friheden entgleiste eine Achterbahn und riss ein Mädchen in den Tod.

In einem Freizeitpark in Dänemark ist es zu einem dramatischen Unfall gekommen. Am Donnerstagnachmittag entgleiste im Freizeitpark Tivoli Friheden in der Innenstadt von Aarhus eine Achterbahn. Laut der Lokalzeitung Århus Stiftstidende lösten sich während der Fahrt die letzten beiden Sitze. Demnach sei dabei ein 14-jähriges Mädchen gestorben. Die Polizei teilte mit, das sie aus Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen stammt.

Mädchen stirbt bei Achterbahn-Unfall in Dänemark

Zwei weitere Menschen sollen bei dem Unfall verletzt worden sein, darunter ein 13 Jahre alter Junge. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Henrik Ragborg, dem Direktor des Freizeitparks, sei die 25 Meter hohe Achterbahn namens Cobra in zwei bis drei Metern Höhe zum Stehen gekommen. Ein Reporter des Senders TV2 schilderte, dass er zunächst einen Knall hörte und dann sah, wie sich ein hinterer Wagen der Achterbahn löste. Die Feuerwehr musste die Fahrgäste aus den Wägen befreien.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Es ist jedoch nicht das erste mal, dass die Cobra-Achterbahn entgleiste. Im Jahr 2008 war der vorderste Wagen der Achterbahn laut dem Jyllands-Posten abgestürzt. Damals wurden vier Menschen verletzt, nachdem eine Achse unter dem Gewicht des Wagens zusammengebrochen war.