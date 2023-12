Königin Silvia bekommt Kuchen zum runden Geburtstag

Geboren am 23. Dezember 1943 in Heidelberg, ist Silvia von Schweden seit rund einem halben Jahrhundert die Frau des schwedischen Monarchen Carl XVI. Gustaf. Jetzt ist sie 80 geworden.

Schwedens Königin Silvia hat zu ihrem 80. Geburtstag einen Kuchen von ihren Enkelkindern bekommen. Der Palast veröffentlichte am Samstag bei Instagram ein Video, das eine Torte mit brennenden Kerzen zeigte. Die Kerzen pustete Silvia dann gemeinsam mit ihren Enkelinnen und Enkeln aus.

Die in Deutschland geborene Silvia von Schweden ist seit rund einem halben Jahrhundert die Frau an der Seite des schwedischen Monarchen Carl XVI. Gustaf.

Geboren wurde sie am 23. Dezember 1943 in Heidelberg. Als Tochter eines deutschen Geschäftsmannes und dessen brasilianischer Frau wuchs sie viele Jahre lang in São Paulo auf, ehe sie als Jugendliche mit ihrer Familie nach Deutschland zurückkehrte. Bei den Olympischen Spielen in München 1972 lernte sie ihren späteren Mann kennen.

Silvia wollte ihren Geburtstag am Samstag dem Palast zufolge in privater Runde mit ihrer Familie feiern. Vorab war mitgeteilt worden, dass diejenigen, die ihr ein Geschenk machen wollten, für Kinder in der Ukraine spenden könnten. Glückwünsche kamen auch aus Dänemark: Die dortige Königsfamilie postete bei Instagram mehrere Fotos. Eines davon zeigte Silvia lachend mit der dänischen Königin Margrethe II.

(dpa)