Alle FSME-Risikogebiete in Deutschland 2024: Hier sind Zecken besonders gefährlich

Im Frühjahr beginnt in Deutschland die Zecken-Saison. Vor allem in den FSME-Risikogebieten 2024 sollte man vorsichtig sein.

Zecken-Saison: Was ist FSME?

Die Abkürzung FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis. Darunter versteht man laut dem NABU eine Hirn- und Hirnhautentzündung, die nach Zeckenstichen auftritt. Der Erreger ist ein Virus, das viele Zecken in sich tragen. FSME tritt saisonal von April bis Juli auf. Selten auch im September und Oktober.

Früher galten vor allem Süddeutschland und Osteuropa als FSME-Risikogebiete. Doch das hat sich in den letzten Jahren geändert. Mittlerweile gibt es FMSE-Risikogebiete auch in Mittel- und Norddeutschland.

Stiche von infizierten Zecken bleiben dem NABU zufolge bei rund 63 Prozent der Betroffenen folgenlos. Trotzdem sollten sich Menschen aus Risikogebieten gegen FSME impfen lassen. Denn eine Infektion kann schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.

So tritt bei rund 33 Prozent der Gestochenen eine Sommergrippe auf. Bei einem Teil der Erkrankten entzündet sich außerdem das Gehirn, die Hirnhäute und die Nerven. Ungefähr drei Prozent der Erkrankten sind laut dem NABU danach auf einen Rollstuhl angewiesen. Bei ein bis zwei Prozent führt die Infektion sogar zum Tod.

Besorgniserregend ist auch die extrem niedrige Impfrate unter den Infizierten. 99 Prozent der übermittelten FSME-Erkrankten 2023 waren laut dem Robert Koch-Institut (kurz: RKI) entweder gar nicht oder nur unzureichend geimpft. Das RKI schreibt dazu: "Ein hoher Anteil der auftretenden FSME-Erkrankungen könnte wahrscheinlich durch eine Steigerung der Impfquoten insbesondere in Risikogebieten mit hoher FSME-Inzidenz verhindert werden."

Übrigens: Zecken gibt es schon sehr lange auf der Welt. Sogar Dinosaurier hatten schon Zeckenstiche.

Anzahl: Wie viele FSME-Risikogebiete gibt es in Deutschland?

Laut dem RKI besteht ein Risiko für eine FSME-Infektion vor allem in diesen Gebieten:

Bayern

Baden-Württemberg

Südhessen

südöstliches Thüringen

Sachsen

Seit 2022 gilt auch das südöstliche Brandenburg als Risikogebiet. Außerdem befinden sich einzelne Risikogebiete in Mittelhessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen.

Wie das RKI mitteilt, gibt es 2024 zwei neue FSME-Risikogebiete in Deutschland — und zwar:

der Stadtkreis Frankfurt (Oder) in Brandenburg

in der Landkreis Altenburger Land in Thüringen

Insgesamt sind damit 180 Land- und Stadtkreise in Deutschland als FSME-Risikogebiete ausgewiesen. Manche Experten gehen sogar davon aus, dass mittlerweile in ganz Deutschland FSME-Gefahr besteht.

FSME-Risikogebiete in Baden-Württemberg 2024

Landkreis Alb-Donau-Kreis

Stadtkreis Baden-Baden

Landkreis Biberach

Landkreis Böblingen

Landkreis Bodenseekreis

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Landkreis Calw

Landkreis Emmendingen

Landkreis Enzkreis

Landkreis Esslingen

Stadtkreis Freiburg i. Breisgau

i. Landkreis Freudenstadt

Landkreis Göppingen

Stadtkreis Heidelberg

Landkreis Heidenheim

Landkreis Heilbronn

Landkreis Hohenlohekreis

Stadtkreis Karlsruhe

Landkreis Karlsruhe

Landkreis Konstanz

Landkreis Lörrach

Landkreis Ludwigsburg

Landkreis Main-Tauber-Kreis

Stadtkreis Mannheim

Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis

Landkreis Ortenaukreis

Landkreis Ostalbkreis

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Landkreis Ravensburg

Landkreis Rems-Murr-Kreis

Landkreis Reutlingen

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis

Landkreis Rottweil

Landkreis Schwäbisch Hall

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis

Landkreis Sigmaringen

Stadtkreis Stuttgart

Landkreis Tübingen

Landkreis Tuttlingen

Stadtkreis Ulm

Landkreis Waldshut

Landkreis Zollernalbkreis

FSME-Risikogebiete in Bayern 2024

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Altötting

Stadtkreis Amberg

Landkreis Amberg-Sulzbach

Stadtkreis Ansbach

Landkreis Ansbach

Stadtkreis Aschaffenburg

Landkreis Aschaffenburg

Landkreis Augsburg

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Stadtkreis Bamberg

Landkreis Bamberg

Stadtkreis Bayreuth

Landkreis Bayreuth

Landkreis Berchtesgadener Land

Landkreis Cham

Stadtkreis Coburg

Landkreis Coburg

Landkreis Dachau

Landkreis Deggendorf

Landkreis Dillingen a.d. Donau

a.d. Landkreis Dingolfing-Landau

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Ebersberg

Landkreis Eichstätt

Landkreis Erding

Stadtkreis Erlangen

Erlangen Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Forchheim

Landkreis Freising

Landkreis Freyung-Grafenau

Landkreis Fürstenfeldbruck

Stadtkreis Fürth

Landkreis Fürth

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Landkreis Günzburg

Landkreis Haßberge

Stadtkreis Hof

Hof Landkreis Hof

Stadtkreis Ingolstadt

Stadtkreis Kaufbeuren

Landkreis Kelheim

Stadtkreis Kempten

Landkreis Kitzingen

Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Landsberg a. Lech

a. Stadtkreis Landshut

Landkreis Landshut

Landkreis Lichtenfels

Landkreis Lindau

Landkreis Main-Spessart

Stadtkreis Memmingen

Landkreis Miesbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Mühldorf a. Inn

Landkreis München

Stadtkreis München

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Neumarkt i.d. OPf.

i.d. OPf. Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

a.d. Landkreis Neustadt / Aisch-Bad Windsheim

/ Landkreis Neu-Ulm Stadtkreis Nürnberg

Landkreis Nürnberger Land

Landkreis Oberallgäu

Landkreis Ostallgäu

Stadtkreis Passau

Landkreis Passau

Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

a.d. Landkreis Regen

Stadtkreis Regensburg

Landkreis Regensburg

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadtkreis Rosenheim

Landkreis Rosenheim

Landkreis Roth

Landkreis Rottal-Inn

Stadtkreis Schwabach

Landkreis Schwandorf

Landkreis Schweinfurt

Landkreis Starnberg

Stadtkreis Straubing

Landkreis Straubing-Bogen

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Traunstein

Landkreis Unterallgäu

Stadtkreis Weiden i.d. OPf.

Weiden i.d. OPf. Landkreis Weilheim-Schongau

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

i. Stadtkreis Würzburg

Landkreis Würzburg

FSME-Risikogebiete in Brandenburg 2024

Stadtkreis Frankfurt (Oder)

Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Landkreis Oder-Spree

Landkreis Spree-Neiße

FSME-Risikogebiete in Hessen 2024

Landkreis Bergstraße

Stadtkreis Darmstadt

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Landkreis Fulda

Landkreis Groß-Gerau

Landkreis Main-Kinzig-Kreis

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Landkreis Odenwaldkreis

Stadtkreis Offenbach

Landkreis Offenbach

FSME-Risikogebiet in Niedersachsen 2024

Landkreis Emsland

FSME-Risikogebiet in Nordrhein-Westfalen 2024

Stadtkreis Solingen

FSME-Risikogebiet in Rheinland-Pfalz 2024

Landkreis Birkenfeld

FSME-Risikogebiet im Saarland 2024

Landkreis Saarpfalz-Kreis

FSME-Risikogebiete in Sachsen 2024

Landkreis Bautzen

Stadtkreis Chemnitz

Stadtkreis Dresden

Landkreis ErzgebirgStadtkreisreis

Landkreis Görlitz

Landkreis Meißen

Landkreis Mittelsachsen

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Landkreis Vogtlandkreis

Landkreis Zwickau

FSME-Risikogebiete in Sachsen-Anhalt 2024

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Stadtkreis Dessau-Roßlau

FSME-Risikogebiete in Thüringen 2024