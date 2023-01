"Hunters", Staffel 2: Handlung und Besetzung der neuen Folgen

Staffel 2 von "Hunters" ist auf Amazon Prime Video zu finden. Hier erfahren Sie alles rund um Handlung und Besetzung der neuen Folgen.

In "Hunters" jagt eine gleichnamige Truppe Nazis, die sich in den 1970er-Jahren in den USA verstecken. Die Jäger wollen eine weitere Unterwanderung der amerikanischen Gesellschaft durch die Nazis verhindern. Ebenso spielen allerdings Rachegelüste eine wichtige Rolle in der Motivation der durchgeknallten Gruppe. Nun folgt noch Staffel 2 von "Hunters", in der die Serie zu Ende gebracht wird.

Für "Hunters" ist Kinolegende Al Pacino zurückgekehrt. Sein Auftritt verleiht der Serie ein wenig den Charme längst vergangener Action-Filme des letzten Jahrhunderts. Doch für die Story gab es weniger Lob als für die Besetzung. Es wurde massenweise Kritik an der obszönen Handlung der Geschichte geäußert. Unter anderem die Gedenkstätte Auschwitz Birkenau fand deutliche Worte. Die Darstellungen der Rückblenden aus den Konzentrationslagern seien historisch derart daneben, dass es eine "gefährliche Dummheit" sei und künftige Holocaust-Leugner animieren könnte.

Trotz aller Kritik gibt es nun allerdings noch eine weitere Staffel. Vielleicht ist also doch etwas dran an dem Spruch: "Es gibt keine schlechte Presse". Entsprechend diesem Credo finden Sie hier alle Informationen rund um den Start, die Handlung und die Besetzung der letzten Staffel von "Hunters".

"Hunters", Staffel 2: Wann war der Start auf Amazon Prime Video?

Fast drei Jahre nach dem Start von Staffel 1 gibt es nun die Fortsetzung der US-Serie. Staffel 2 von "Hunters" läuft seit bereits dem 13. Januar 2023, bei Amazon Prime Video im Stream. Wer die neuen Folgen sehen möchte, der benötigt eine Prime Mitgliedschaft. Wer keine hat, der muss für 8,99 Euro pro Monat direkt ein Abo bei Amazon Prime Video abschließen.

"Hunters", Staffel 2: Das sind die neuen Folgen

Nachdem die Zuschauer schon fast drei Jahre auf die Fortsetzung warten mussten, machte es Amazon kurz und schmerzlos. Alle neuen Folgen wurden am selben Tag veröffentlicht. Damit gab es dann kein lästiges Warten auf die wöchentlich neue Folge, stattdessen kann die ganze Staffel (falls gewünscht) an einem Tag gestreamt werden.

Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über alle zehn neuen Folgen zusammengestellt - die Titel werden ergänzt, sobald sie bekannt sind:

Folge 1: "Das Paket"

Folge 2: "Die Verhaftung"

Folge 3: "Max"

Folge 4: "Evie"

Folge 5: "Das Museum"

Folge 6: "Die neue Freundin"

Folge 7: "Der Stammbaum"

Folge 8: "Rache"

Folge 9: "Der Plan"

Folge 10: "Der Raub"

"Hunters": Das ist die Handlung

Die 1. Staffel begann in New York City im Jahr 1977. Dort leben die "Hunters", eine Gruppe von Individualisten, die Nazis jagen. Sie wollen verhindern, dass Nazi-Offiziere in Amerika ein viertes Reich gründen. Diese sind nämlich ihrer Bestrafung während des Zweiten Weltkriegs entgangen und begehen weiterhin Morde an jüdischen Bürgern - auch die Großmutter von Jonah Heidelbaum fiel ihnen zum Opfer. Dieser schloss sich den "Hunters" an, um sie zu rächen.

Auch in Staffel 2 spielt er eine der Hauptrollen. Die Story ist dieses Mal allerdings noch abgedrehter, als in Staffel 1. Es geht nämlich auf die Jagd nach niemand Geringerem als Adolf Hitler. Der Nazi-Führer hält sich in Südamerika versteckt und die "Hunters" wollen ihm an den Kragen. Außerdem muss Meyer Offerman, eines der Mitglieder der Gruppe, sich darum kümmern, dass Informationen über seine wahre Identität nicht an die anderen durchsickern.

Schauspieler im Cast: Das ist die Besetzung von "Hunters", Staffel 2

Al Pacino steht wie kein Zweiter für Skrupellosigkeit und Action. Durch ihn wird der Serie ein wenig des Ruhmes vergangener Kino-Zeiten zuteil.

Doch auch der Rest der Besetzung kann sich sehen lassen. Wir haben Ihnen hier eine Liste mit den wichtigsten Schauspielern im Cast von "Hunters", Staffel 2, zusammengestellt:

Schauspieler Rolle Logan Lerman Jonah Heidelbaum Al Pacino Meyer Offerman Lena Olin Der Oberst Jennifer Jason Leigh Chava Jerrika Hinton Millie Morris Saul Rubinek Murray Markowitz Carol Kane Mindy Markowitz Josh Radnor Lonny Flash Greg Austin Travis Leich Tiffany Boone Roxy Jones Louis Ozawa Joe Mizushima Kate Mulvany Sister Harriet Dylan Baker Biff Simpson

"Hunters", Staffel 2: Der Trailer zu den neuen Folgen

Im ersten Teaser zur neuen Staffel wird die Handlung schon recht deutlich angedeutet. Wer sich ein Bild davon machen möchte, was ihn in der neuen Staffel von "Hunters" erwartet, der kann sich hier den Trailer ansehen:

