Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen und es wird erneut um den Krieg in der Ukraine gehen. Anne Will fragt: "Angriff auf die Ukraine - wie kann Putins Krieg beendet werden?"

Im Ukraine-Krieg wird auf unterschiedlichen diplomatischen Ebenen versucht, mit Russland über die Beendigung des Krieges zu sprechen - doch bisher erfolglos. Sogar der Altkanzler Gerhard Schröder soll sich mit Putin in Moskau getroffen haben, um zu verhandeln. Trotzdem gehen die Angriffe auf die Ukraine unvermindert weiter. Bisher haben mehr als zwei Millionen Menschen die Ukraine verlassen, um vor dem Krieg zu flüchten.

Diese und weitere Fragen wird Anne Will heute mit ihren Gästen diskutieren: "Wie kann der Ukraine geholfen werden?" "Welche Maßnahmen können den Krieg beenden?" Und: "Die USA stoppen die Einfuhr von russischem Öl, Gas und Kohle. Müssten auch Deutschland und die anderen EU-Staaten vollständig auf Energie aus Russland verzichten?"

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 13.03.2022, 21:45 Uhr.

Video: AFP

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 13.03.2022:

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) : Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Lars Klingbeil (SPD) : Parteivorsitzender

Claudia Major : Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

Katja Petrowskaja : Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Journalistin

Roderich Kiesewetter (CDU): Mitglied des Bundestages und Oberst a.D.

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Lesen Sie dazu auch

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

7 Bilder Anne Will: Ihre Karriere in Bildern Foto: Jörg Carstensen, dpa

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.