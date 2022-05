Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Anne Will"

Die Talkshow "Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das sind die Gäste und das Thema in der aktuellen Folge.

"Anne Will" ist heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD zu sehen. Das Thema der Sendung lautet: "Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen". Am 15. Mai 2022 bei der Landtagswahl in NRW, ist mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD zu rechnen. Die Wahl wird auch als "kleine Bundestagswahl" bezeichnet, da Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsstärkste Bundesland in Deutschland ist. Das ist auch der Grund, weshalb sich unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Oppositionsführer Friedrich Merz und einige andere Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aus Berlin sich aktiv im NRW-Wahlkampf engagieren.

Welche Bedeutung hat die Bundespolitik für das Wahlverhalten in Nordrhein-Westfalen? Wem schenken die Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten ihr Vertrauen? Außerdem: Beinhaltet das neue Entlastungspaket die passenden Maßnahmen für die aktuelle Krise? Reichen die Maßnahmen aus und sind sie auch gerecht?

Welche Gäste diskutieren am heutigen Abend bei Anne Will? Das erfahren Sie hier in unserer Übersicht zur Sendung am 15. Mai 2022, 22:00 Uhr.

"Anne Will": Das sind die Gäste heute am 15.05.22:

Lars Klingbeil (SPD): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen): Bundesvorsitzende

Bundesvorsitzende Christian Dürr (FDP): Vorsitzender der Bundestagsfraktion

Vorsitzender der Bundestagsfraktion Jens Spahn (CDU): MdB, CDU-Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender

Mariam Lau: politische Korrespondentin "Die Zeit"

"Anne Will" live im TV & Stream - Wiederholungen in der ARD-Mediathek

Wer "Anne Will" nicht im Fernsehen anschauen kann, findet hier auf dieser Seite einen Live-Stream des Ersten. Allerdings sind Zuschauer nicht unbedingt daran gebunden, zum Live-Sendetermin einzuschalten.

Ganze Folgen von "Anne Will" lassen sich nämlich auch in der Mediathek der ARD als Wiederholung sehen.

Talkerin Anne Will im Porträt

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin wurde sie beim Sender Freies Berlin ausgebildet.

Ab 1999 moderierte die Journalistin als erste Frau die Sportschau. Von 2001 bis 2007 präsentierte sie dann später die Tagesthemen - bis sie ihre eigene Talkshow bekam, die seit dem 16. September 2007 fest zur deutschen Fernsehlandschaft gehört. Mehr zu Anne Will lesen Sie hier im Porträt: Anne Will: Die Moderatorin im Porträt. (AZ)

