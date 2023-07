App „Pee Run“

Mit dieser App verpassen Sie im Kino nichts – trotz Klo-Pause

Plus Wenn’s beim Filmegucken mal schnell gehen muss, sucht die App „Pee Run“ den Moment im Film aus, in dem garantiert nichts passiert.

Die Hektik beim Kinobesuch kennt jeder: erst Schlangestehen für die Tickets, dann für Popcorn und Getränke und schließlich für den Einlass in den Saal. Sitzt man dann endlich bequem im roten Plüschsessel und der Film beginnt, kommt schlagartig die Erkenntnis: Ein Besuch des stillen Örtchens wäre vielleicht noch ratsam gewesen. Denn wann in den nächsten zwei bis drei Stunden kann man sich unauffällig verdrücken, ohne Entscheidendes aus dem neuen Blockbuster zu verpassen?

„Pee Run“ bietet kleine Hilfe in großer Not

So in etwa muss es den findigen Programmierern gegangen sein, die kurzerhand eine App entwickelt haben, um ihr Problem zu lösen. „Pee Run“ – frei übersetzt „Zum Pinkeln rennen“, heißt die kleine Hilfe bei großer Not. Die App weiß, wann im Film so wenig passiert, dass eine schnelle Auszeit nicht schadet.

