Wird das iPhone 15 später ausgeliefert? Diese Neuerung könnte zu Problemen führen

Bei Apple-Fans steht das neue iPhone 15 hoch im Kurs. Doch bereits jetzt zeichnet sich ein gravierendes Problem ab, welches zu Lieferschwierigkeiten führen könnte.

Apple bringt seine neusten Smartphones seit Jahren im Herbst auf den Markt. Wenngleich es also noch ein paar Monate zum voraussichtlichen Release des iPhone 15 hin ist, ist das Netz bereits jetzt voll von Gerüchten zu dem iPhone 15 und dem Top-Smartphone iPhone 15 Plus. Eine mit Spannung erwartete Änderung soll beim iPhone 15 nun übrigens doch nicht eingeführt werden.

Wie jetzt bekannt wurde, könnte eine Neuerung am iPhone 15 allerdings dafür sorgen, dass Apple-Fans im Herbst länger auf ihr bestelltes iPhone warten müssen, als ihnen lieb ist. Woher die Lieferschwierigkeiten kommen, lesen Sie im folgenden Artikel.

iPhone 15: Lieferverzögerung durch neue Kamera vorprogrammiert?

Jeff Pu ist Analyst bei der in Hongkong ansässigen Investmentfirma Haitong International Securities. Der Analyst fiel schon in der Vergangenheit mit validen Prognosen zu den neuesten Smartphones aus dem Hause Apple auf. Auch zu dem neuen iPhone 15 hat Pu bereits einige Prognosen veröffentlicht, nun sieht er bei der Auslieferung des Smartphones aber gehörigen Warte-Frust auf die Käufer zukommen.

Wie Pu in einer Research Note schrieb, die dem Portal MacRumors vorliegt, geht er inzwischen davon aus, dass sowohl das iPhone 15 als auch das iPhone 15 Plus mit einem 48-Megapixel-Objektiv ausgestattet sein werden, welches einen neuen, dreifach gestapelten Sensor verwendet. Dieser soll die iPhone-Kamera noch einmal auf eine höhere Stufe heben und mit mehr Licht für eine bessere Bildqualität sorgen.

Allerdings hat sich der Analyst auch die Lieferketten für einen solchen Sensor einmal genauer angesehen und festgestellt, dass es Schwierigkeiten bei der Produktionsmenge des neuen Sensors geben könnte. Der Zulieferer könne in Pus Augen nicht genügend Sensoren zur Verfügung stellen, was wiederum zu Produktionsverzögerungen beim iPhone 15 und dem begehrten iPhone 15 Plus führen könnte.

