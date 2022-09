"Atlanta"- Staffel 3: Alles rund um Folgen, Handlung und Besetzung

Auf Disney+ ist die dritte Staffel von "Atlanta" erschienen. Wissenswertes rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream gibt es hier.

Staffel 3 von "Atlanta" ist auf Disney+ veröffentlich worden. Die aktuelle Staffel spielt nicht mehr wie üblich in Georgia, sondern findet jetzt in Europa statt. Die Comedy-Serie "Atlanta" erhielt mit seiner zweiten Staffel 14 Emmy-Nominierungen - die meisten, die eine Comedy-Serie je erhalten hat. Die ersten beiden Staffeln der Serie erhielten bereits zahlreiche Auszeichnungen, wie zum Beispiel fünf Emmy-Awards, zwei Golden-Globe-Awards, zwei AFI-Awards und viele mehr. Nach diesen Erfolgen folgt nun die dritte Staffel. Auch eine vierte Staffel wird es geben.

Möchten Sie gerne mehr zu "Atlanta", Staffel 3 wissen? Wann war der Start der dritten Staffel? Wie viele Folgen hat die 3. Staffel? Welche Besetzung gibt es? Wovon handelt die neue Staffel? Dann sind Sie hier genau an der richtigen Adresse. Dieser Artikel liefert Ihnen Wissenswertes rund Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Am Ende haben wir für Sie noch einen Trailer verlinkt.

"Atlanta" - Staffel 3: Wann war der Start?

Der offizielle Start in Deutschland für die dritte Staffel von "Atlanta" war am 29. Juni 2022. In den USA ist die neue Staffel bereits seit dem 24. März 2022 verfügbar. Hier eine Übersicht:

Was? " Atlanta " - Staffel 3

" " - Staffel 3 Wann? 29. Juni 2022 ( Deutschland ), 24. März 2022 ( USA )

Das sind die Folgen von "Atlanta"- Staffel 3

Es gibt insgesamt zehn neue Folgen von "Atlanta" - Staffel 3. Eine Episode hat in etwa 22 Minuten. Seit 29. Juni 2022 sind die Folgen auf Disney+ zu sehen und streamen.

Hier gibt es eine Übersicht zu den Folgen von "Atlanta"- Staffel 3:

Folge 1: "Three Slaps"

"Three Slaps" Folge 2: "Sinterklaas is Coming to Town"

"Sinterklaas is Coming to Town" Folge 3: "The Old Man and the Tree"

"The Old Man and the Tree" Folge 4: "The Big Payback"

"The Big Payback" Folge 5: "Cancer Attack"

"Cancer Attack" Folge 6: "White Fashion"

"White Fashion" Folge 7: "Trini 2 de Bone"

"Trini 2 de Bone" Folge 8: "New Jazz"

"New Jazz" Folge 9: "Rich Wigga, Poor Wigga"

"Rich Wigga, Poor Wigga" Folge 10: "Tarrare"

Besetzung von "Atlanta"-Staffel 3: Das sind die Schauspieler im Cast

"Atlanta" wurde von FX Productions produziert. Donald Glover, Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms und Dianne McGunigle sind die Executive Produzenten. Die bisherigen Hauptdarsteller sind auch in der dritten Staffel von "Atlanta" zu sehen. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu der Besetzung und den jeweiligen Rollen:

Rolle Schauspieler Synchronsprecher Earnest 'Earn' Marks Donald Glover Leonhard Mahlich Alfred 'Paper Boi' Miles Brian Tyree Henry Jan-David Rönfeldt Darius Keith Stanfield Arne Stephan Van Zazie Beetz Magdalena Turba

Worum geht es in "Atlanta" - Staffel 3? Das ist die Handlung

Die dritte Staffel von "Atlanta" spielt nicht wie die beiden bisherigen Staffeln in Georgia, sondern diesmal in Europa. Am Ende der zweiten Staffel gingen der Musikmanager Earn, Paper Boi, Darius und Van auf Welttournee. Die Tournee findet hauptsächlich in Europa statt. Die Hauptdarsteller müssen nicht nur mit dem neuen Ort bzw. dem neuen Kontinent zurechtkommen, sondern auch mit dem neuen Erfolg, der dort auf sie wartet. Die Tour ist nämlich ein voller Erfolg.

"Atlanta" - Staffel 3: Trailer

Sie können sich nicht länger gedulden und möchten sich einen ersten Eindruck über die dritte Staffel von "Atlanta" verschaffen? Dann sind Sie hier genau richtig. Hier haben wir für Sie den englischen Trailer verlinkt:

So sehen Sie "Atlanta", Staffel 3, im Stream

Die dritte Staffel von "Atlanta" wird es nur beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst Disney+ zu sehen geben. Auf Disney+ erhalten Sie Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Für 8,99 Euro im Monat kann das Abo abgeschlossen werden. Alternativ ist auch ein Jahresabo für 89,99 Euro erhältlich.