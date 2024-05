So pflegt man Scheibenwischer am Auto so, dass sie lange halten

Wer die Scheibenwischer im Frühjahr pflegt, kann deren Lebensdauer erhöhen und hat im Auto länger eine klare Sicht. Tipps und Tricks gibt es hier.

Wer nach dem Winter sein Auto checkt und für den Frühling bereit macht, überprüft oft nur den Motor, den Lack und die Lichter. Vernachlässigt werden gerne die Scheibenwischer. Aber gerade die sind nach dem kalten und trockenen Winter oft besonders mitgenommen: Auf der Scheibe hinterlassen sie nur Schlieren. Warum das so ist, und wie man im Frühling die Scheibenwischer wieder flottmachen kann, lesen Sie hier.

Scheibenwischer: Wie nutzen sie sich ab?

Um zu verstehen, wie genau man Scheibenwischern pflegen sollte, muss man sich anschauen, wie sie eigentlich funktionieren: Scheibenwischer drücken mit der sogenannten Gummilippe, also einer Kante aus Gummi, das Wasser oder den Schnee von der Windschutzscheibe des Autos. So schaffen sie freie Sicht. Doch im Lauf der Zeit – laut ADAC sogar schlimmstenfalls nach wenigen Monaten – kann das Material spröde werden.

Grund dafür können etwa Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen, Chemikalien oder Materialverschleiß bei schlechter Qualität sein. Und wenn im Winter das geschwächte Material der Gummilippe über eine Eisschicht auf der Scheibe kratzt, kann das dem Scheibenwischer vollends die Funktionsfähigkeit kosten. Auch der Saharastaub kann den Autoteilen zusetzen. Als Ergebnis hinterlässt er im Frühjahr meist eine Scheibe voller Schlieren und rattert nur noch über die Scheibe, statt sanft zu gleiten. Deshalb empfiehlt der TÜV Süd Autofahrern, zum Ende der kalten Jahreszeit die Scheibenwischer unter die Lupe zu nehmen.

Frühjahrsputz: Wie pflegt man Scheibenwischer?

Ein erster Schritt ist laut den Experten vom TÜV Süd die gründliche Reinigung. Als Hilfsmittel dienen demnach Glasreiniger, Schwamm und Mikrofasertuch. Außerdem rät die Prüforganisation zu speziellen Pflegemittel, die zwar das Gummi fetten, aber keine Spuren auf der Windschutzscheibe hinterlassen sollen. Das Magazin pkw.de mahnt zudem, keine anderen Reinigungsutensilien bei der Scheibenwischer-Pflege zu verwenden, da man damit den Graphitfilm zerstöre, der die Wischerblätter sanft über die Scheibe gleiten lasse. Aber was, wenn das Putzen allein nicht mehr ausreicht? Dann lassen sich die Scheibenwischer wechseln. Ob das nötig ist, erkennen Autofahrer laut TÜV Süd zum Beispiel daran, dass die Gummilippe Risse, Ausfransungen oder Unebenheiten aufweist.

Übrigens: Wer den Frühjahrsputz beim Auto selbst vornehmen will, sollte vorher sichergehen, ob man sein Auto zu Hause auf der Straße überhaupt waschen darf. In vielen Fällen ist dies nämlich gar nicht erlaubt. Außerdem spielt es eine Rolle, an welchem Tag man das Auto waschen möchte. Je nach Bundesland kann beispielsweise der Frühjahrsputz am Feiertag mit dem Gesetz kollidieren. Aber auch die Autowäsche an einem normalen Sonntag ist in manchen Bundesländern verboten.

Lebensdauer von Scheibenwischern erhöhen: Wie sinnvoll ist Nachschneiden?

Um die nach einer Zeit abgenutzte Gummikante der Wischblätter wieder funktionsfähig zu machen, gibt es eine Lösung, die man vor dem Scheibenwischerwechsel in Betracht ziehen kann: Man kann sie nachschneiden. So kann man laut dem ADAC eine deutlich bessere Sicht erzielen, ohne gleich die ganzen Wischblätter auszutauschen. Dafür gibt es spezielle Nachschneidemesser, die laut dem Automobilclub für wenig Geld zu haben, leicht anzuwenden, mehrfach verwendbar und für alle Scheibenwischertypen geeignet sein sollen.

Den Nachschneider führt man am Gummi entlang und trägt so die poröse Schicht Gummi ab. Der ADAC betont allerdings, dass das Nachschneiden grundsätzlich nur bei Wischern sinnvoll sei, die nicht zu alt sind. Und: Ein gescheiterter Nachschneideversuch könne die Wischleistung sehr negativ beeinflussen - in so einem Fall braucht es dann doch gleich neue Scheibenwischer.

Übrigens: Nicht nur die Scheibenwischer sollten im Frühjahr überprüft und gegebenenfalls getauscht werden. Auch die Reifen müssen in regelmäßigen Abständen gewechselt werden - nicht nur im Frühjahr. Und wer schon dabei ist, kann auch gleich überprüfen, ob das Motoröl gewechselt werden muss. Auch die Einstellung des Fahrersitzes sollte stimmen: Die richtige Sitzhaltung im Auto ist wichtig für die Gesundheit. Wer sichergehen möchte, dass keine Mängel am Auto übersehen werden, sollte außerdem die Bedeutung der Kontrollleuchten kennen.