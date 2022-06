"Die Bachelorette" 2022: Das ist Sharon Battiste

Sharon Battiste ist die neue Bachelorette und geht 2022 in der Dating-Show auf die Suche nach der Liebe. Wir stellen Ihnen die 30-Jährige im Porträt näher vor.

"Die Bachelorette" geht 2022 in eine neue Runde und läuft ab Mitte Juni mit Staffel 9 wieder bei RTL im Fernsehen. In diesem Jahr sucht Model und Schauspielerin Sharon Battiste in der Datingshow ihren Traummann und verteilt im paradiesischen Thailand ihre Rosen.

Das Konzept der Sendung dürfte mittlerweile bekannt sein. Wie jedes Jahr buhlen "20 Kandidaten bei "Die Bachelorette" 2022 um die Gunst einer Dame, die sich am Ende der Show für einen der Herren entscheiden muss. Um sicherzugehen, dass sie die richtige Auswahl trifft, geht die Bachelorette daher mit den Männern jede Woche auf verschiedene Gruppen- und Einzel-Dates und lernt sie so näher kennen. Im Laufe der "Bachelorette"-Sendetermine 2022 werden immer weniger Kandidaten übrig bleiben.

Dass die Teilnahme an dem Format für Sharon ein großes Abenteuer ist, lässt sie auch im Interview mit dem Sender RTL durchblicken, der sie folgendermaßen zitiert: "Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe!"

Wie tickt das Model und wie sieht ihr Traummann aus? Hier in diesem Porträt stellen wir Ihnen die neue Bachelorette Sharon Battiste näher vor.

Sharon Battiste ist die neue Bachelorette 2022: Größe, Alter, Wohnort

In unserem Steckbrief finden Sie alle wichtigen Eckdaten zu Sharon Battiste auf einen Blick:

Name: Sharon Battiste

Alter : 30 Jahre

: 30 Jahre Geburtsdatum : 14. November 1991

: 14. November 1991 Geburtsort : Flörsheim am Main

: Wohnort: Köln

Beruf : Schauspielerin, Influencerin und Model

: Schauspielerin, Influencerin und Model Größe: 1,74 Meter

1,74 Meter Social Media: Instagram @sharonbattiste_

"Die Bachelorette" 2022: Sharon Battiste im Porträt

Sharon Battiste wurde am 14. November 1991 in Flörsheim am Main in Hessen geboren. Nach ihrem Fachabitur machte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau und arbeitete danach mehrere Jahre in dem Beruf. Außerdem war sie in der Vergangenheit auch als ehrenamtliche Tanztrainerin aktiv. Von 2018 bis zum Jahr 2021 war die 30-Jährige mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln als Schauspielerin in der Reality-Daily-Soap "Köln 50667" auf RTL2 zu sehen.

In dem Format verkörperte sie Rolle der ehemaligen Prostituierten Clara Borkmann, genannt Bo. Nach ihrem Ausstieg aus der Sendung im letzten Jahr konzentrierte sich Sharon verstärkt auf ihren Job als Model und ist nun bei "Die Bachelorette" 2022 mit dabei. Im Alltag der Frohnatur und somit auch bei den dreharbeiten für die Datingshow darf vor allem eins nicht zu kurz kommen: Humor! So sagt sie selbst: "Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette."

Haarausfall: Sharon Battiste hat Alopecia areata

Aber die gebürtige Hessin scheut sich auch nicht davor, ernste Themen anzusprechen. Sharon leidet nämlich an Alopecia areata, besser bekannt auch als kreisrunder Haarausfall und geht sehr offen mit dem Thema um. In einem Interview verriet sie: "Ich habe viele Jahre darunter ganz schlimm gelitten, weil ich mich gefragt habe, was stimmt mit mir nicht?"

Sharon Battiste geht bei RTL 2022 auf die Suche nach ihrem Traummann. Foto: RTL / René Lohse

Mit der Zeit hat Sharon jedoch einen Weg gefunden mit ihrem Haarausfall umzugehen. So hat sie sich dazu entschieden, sich eine Glatze zu rasieren und trägt seit Beginn des Jahres verschiedene Perücken, womit sie sich immer wieder neu erfinden kann.

Sharon Battiste ist bei "Die Bachelorette" 2022 auf der Suche nach einem humorvollen Mann

Über sich selbst, sagt die 30-Jährige: "Ich bin mal ein ganz anderer Typ Frau, bestimmt auch nicht jedermanns Geschmack, aber wir hoffen mal, dass einer dabei ist, der sagt: mmh, ja, die finde ich gut." Und wie stellt sich Sharon Battiste ihren Traummann so vor?

Der zukünftige Partner der Wahlkölnerin sollte ein gepflegtes Äußeres und schöne Zähne haben, ein guter Küsser sein und vor allem ihren trockenen Humor teilen. Auch auf den Charakter und vor allem kleine liebevolle Gesten im Alltag legt Sharon großen Wert: "Ich würde mich super freuen, wenn ich nach Hause komme und er weiß, ich esse gerne Käsebrot, dass das Käsebrot da steht. Das sind die Gesten, die mich schon happy machen."