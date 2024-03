19-Jähriger soll Eltern und Bruder getötet haben – Motiv noch unklar

Ein 19-Jähriger soll am Dienstagabend seine Familie angegriffen und dabei seine Eltern und seinen Bruder getötet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr soll ein 19-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein (Baden-Württemberg) seine Familie mit einem Messer angegriffen haben. Seine Eltern im Alter von 58 und 61 Jahren starben noch am Tatort, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 34-jährige Bruder des Tatverdächtigen erlag trotz Reanimationsmaßnahmen den Folgen der erlittenen Verletzungen im Krankenhaus. Auch die 19-jährige Schwester erlitt schwere Stichverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihre Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Eltern und Bruder in Hohentengen getötet: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige wurde nach am Dienstagabend am Tatort festgenommen. "Er ließ sich widerstandslos festnehmen", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen, Rahel Diers. Am Mittwoch erließ ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Der 19-Jährige mit deutscher und italienischer Staatsangehörigkeit kam in Untersuchungshaft. Ihm werden Totschlag in drei Fällen sowie versuchter Totschlag vorgeworfen.

Nähere Informationen zu den Hintergründen und dem Tathergang gab die Polizei bislang nicht bekannt. Laut Diers werden die Beweggründe und der Ablauf noch ermittelt. Angaben wurden dazu zunächst nicht gemacht.

Die Ermittler äußerten sich mit Hinweis auf Persönlichkeitsrechte auch nicht im Detail, wo sich der dramatische Angriff abspielte. Sie sprachen von einer "östlichen Kreisgemeinde im Landkreis Waldshut". Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geschah die Tat in Hohentengen, das unmittelbar an der Grenze zur Schweiz liegt. In der Gemeinde leben rund 4000 Menschen.

Vor rund zwei Monaten: Drei Menschen im Schwarzwald erstochen

Vor rund zwei Monaten hatte ein 27-Jähriger in einem anderen Kriminalfall eine schreckliche Entdeckung in Villingen-Schwenningen im südlichen Schwarzwald gemacht. Er fand die Eltern und seinen Bruder tot im Elternhaus. Laut den Ermittlern wiesen die Leichen Stichverletzungen auf. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, wonach der 32-jährige Sohn zunächst seine Eltern und dann sich selbst tötete. (mit dpa)