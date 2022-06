Staffel 3 von "Barry": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Aktuell gibt es Staffel 3 von "Barry" bei Sky Ticket zu sehen. Alle Infos rund um Folgen, Stream, Besetzung und Handlung sowie einen Trailer zur dritten Staffel haben wir hier für Sie.

Staffel 3 der Serie um den Auftragskiller "Barry", der eigentlich lieber Schauspieler wäre, läuft nach einer längeren Pause bei Sky Ticket. Das Finale der zweiten Staffel wurde bereits im Mai 2019 ausgestrahlt. Der Beginn der Pandemie hatte Anfang 2020 den Drehbeginn für die neuen Folgen verzögert. Deutsche Fans der schwarzhumorigen Serie müssen sich außerdem nicht länger gedulden als Zuschauer aus den USA - die neue Staffel gibt es in Deutschland parallel zum Release in den Vereinigten Staaten zu sehen.

Sie möchten mehr zu Staffel 3 von "Barry" erfahren? Wie sieht die Handlung der neuen Folgen aus? Wo und ab wann gibt es die Serie im Stream zu sehen? Wir beantworten diese und weitere Fragen hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zur dritten Staffel von "Barry".

"Barry": Stream von Staffel 3 bei Sky Ticket

Die erste Folge der neuen Staffel von "Barry" ist in der Nacht vom 24. auf den 25. April bei Sky Ticket und Sky Q an den Start gegangen. Jede Woche gibt es dann eine neue Episode bei den beiden Streaming-Plattformen zu sehen. Staffel 3 wird zunächst nur im englischen O-Ton ausgestrahlt, eine synchronisierte Version der Serie wird voraussichtlich im Sommer auf Sky Comedy gezeigt und parallel bei den Streaming-Diensten des Anbieters verfügbar sein.

Handlung von "Barry": Worum geht es in Staffel 3?

Die Handlung der dritten Staffel wird direkt an die Ereignisse der zweiten Staffel anknüpfen. Es folgen Spoiler zum Finale der zweiten Staffel: Barry richtet in einem Kloster ein Massaker an, um an Fuches heranzukommen und lässt außerdem zu, dass sein Schauspiellehrer für einen Mord verhaftet wird, den er selbst begangen hat. Nachdem Gene von der Polizei frei gelassen wird, realisiert er, dass Barry für den Mord an seiner Freundin verantwortlich ist. Die Staffel endet also eher düster.

HBO hält sich mit Infos zur dritten Staffel eher bedeckt. Bekannt ist bisher, dass Barry weiterhin mit allen Mitteln versucht seine gewalttätige Vergangenheit hinter sich zu lassen, um seine Karriere als Schauspieler zu verfolgen. Sich aus seiner Rolle als Auftragskiller herauszuwinden gestaltet sich jedoch schwierig.

Folgen der dritten Staffel von "Barry": Die Episoden im Überblick

Staffel 3 von "Barry" umfasst insgesamt acht Folgen, die jeweils etwa 25 bis 35 Minuten dauern. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Wir informieren Sie, sobald die Namen der Folgen veröffentlicht werden.

Folge 1: Forgiving Jeff(25.04.2022)

Folge 2: Limonada (02.05.2022)

Folge 3: Ben Mendelsohn (09.05.2022)

(09.05.2022) Folge 4: All the sauces (16.05.2022)

Folge 5: Crazytimesh*tshow (23.05.2022)

Folge 6: 710n (30.05.2022)

Folge 7: Candy Asses (06.06.2022)

Folge 8: Starting Now (13.06.2022)

Besetzung von "Barry": Schauspieler im Cast von Staffel 3

In Staffel 3 von "Barry" kehren die meisten Charaktere aus der zweiten Staffel der Serie zurück. Das sind die Hauptdarsteller im Überblick:

Bill Hader als Barry Berkman / Barry Block

als / Stephen Root als Monroe Fuches

als Monroe Fuches Sarah Goldberg als Sally Reed

als Glenn Fleshler als Goran Pazar

Anthony Carrigan als NoHo Hank

als NoHo Hank Henry Winkler als Gene Cousineau

als Sarah Burns als Detective Mae Dunn

Trailer zu Staffel 3 von "Barry"

HBO hat einen ersten kurzen Teaser-Trailer zur dritten Staffel von "Barry" veröffentlicht. Bisher ist der Trailer nur im englischen O-Ton verfügbar. Hier können Sie ihn ansehen:

