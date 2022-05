"Bauer sucht Frau International" 2022: Das sind alle Bauern

"Bauer sucht Frau International" 2022: RTL geht mit seiner länderübergreifenden Doku-Soap in die Staffel 4. Wer sind die Kandidaten? Wir stellen Ihnen die Teilnehmer - vier Bauern und eine Bäuerin - hier vor.

"Grenzenlose Liebe", schwärmt RTL: ländliche Idylle, Schmetterlinge im Bauch - und das rund um den Globus. " Bauer sucht Frau International" geht 2022 bereits in seine vierte Staffel.

Kanada, Peru, Frankreich, Südafrika: Moderatorin Inka Bause kommt auch diesmal ganz schön herum. Vier Bauern und eine Bäuerin freuen sich im Frühjahr auf Besuch aus Deutschland.

Wer sind die hoffnungsvollen Kandidaten in Sachen große Liebe? Wie funktioniert die Show? Wir verraten es Ihnen.

Video: SAT.1

Kandidaten bei "Bauer sucht Frau International" 2022: Die vier Bauern und die eine Bäuerin

Kaffeeanbauer, Pferdewirt, Spargel- und Maracuja-Farmer, Winzerin: Auf diesen unterschiedlichen landwirtschaftlichen Gebieten sind die Kandidatin und die Kandidaten tätig.

Félix (55) aus Peru

Region: Oxapampa , Peru

, Betrieb: Kaffeeanbau

Hobbys: Fotografieren, Orchideen

Félix lebt gemeinsam mit seinen Eltern auf der Farm. Neben dem Kaffeeanbau führt er ein kleines Hotel. Er ist der Sohn einer Deutschen und eines Peruaners - daher ist er in beiden Kulturen zu Haus. Félix war zuletzt vor fast zehn Jahren in einer festen Liaison. In seiner Freizeit fotografiert er gern und züchtet Orchideen.

Lesen Sie dazu auch

Justin (30) aus Frankreich

Region: Elsass , Frankreich

, Betrieb: Ackerbau

Hobbys: Tanzen, Fahrradfahren, Mountainbiken, Reisen

Justin lebt zusammen mit seinen Eltern auf dem gemeinsamen Hof - es ist einer letzten noch verbliebenen Familienbauernhöfe im Ort. Schon als Kind stand für Justin fest, dass er unbedingt Bauer werden wollte. In seiner freien Zeit geht er leidenschaftlich gern tanzen, pflügt mit einem seiner Bikes durch die Landschaft oder macht Reisen durch ganz Europa. Seit Ende 2020 ist er wieder Single.

Rolinka (54) aus Frankreich

Region: Okzitanien , Frankreich

, Betrieb: Selbstversorgerhof mit Weinanbau

Hobbys: Fahrradfahren, Kochen, Meditation

Rolinka lebt allein auf ihrem Hof, wo sie auch Gästezimmer vermietet. Nach und nach hat die 54-Jährige den ganzen Betrieb allein auf die Beine gestellt - Strom und Wasser bezieht sie autark aus Sonnenergie. Ursprünglich stammt Rolinka aus den Niederlanden, dort hat sie Tourismus studiert. Seit vier Jahren ist sie Single. Sie radelt gern, reist zum Mittelmeer, kocht oder meditiert.

Rüdiger (57) aus Südafrika

Region: Western Cape, Südafrika

Betrieb: Spargel- und Maracujafarm

Hobbys: E-Bike fahren, Wandern, Kochen, Backen, Kinoabende mit Freunden

Rüdiger wohnt mit dem Besitzer des Hofs und einigen Mitarbeitern auf der Farm. Er ist unter anderem in Südafrika großgeworden, hat aber auch schon längere Zeit in Singapur sowie in China gelebt und gearbeitet. Er war sechs Jahre lang verheiratet, bis dann 2016 die Scheidung kam. Zu seinen Lieblingsbeschäftigungen in der Freizeit zählen Fahrten mit dem E-Bike, Wanderungen, Schwimmen, Kochen und Backen. Für seine Kumpel veranstaltet Rüdiger gern ausgedehnte Kinoabende.

Hans (62) aus Kanada

Region: Ontario , Kanada

, Betrieb: Tier- und Selbstversorgerfarm mit drei Alpakas, zwei Lamas, zwei Pferden, zwei Eseln, zwei Ziegen, zwei Hunden und zwei Katzen

Hobbys: An alten Autos schrauben

2005 ging es los: Hans verschlug es von Berufs wegen in die große weite Welt. Als er vor die Wahl zwischen Afrika und Kanada gestellt wurde, entschied sich der gelernte Ingenieur für den nordamerikanischen Kontinent - er hat diese Wahl nicht bereut. Nach dreijährigem Stadtleben hat er sich ein ländliches Paradies geschaffen und wurde vom Techniker zum Bauern. Die Landwirtschaft ist für Hans nicht nur sein neuer Beruf, sondern auch seine Leidenschaft. Natur, Tiere, Hundetouren und Gärtnerarbeiten spielen in der Freizeit eine herausragende Rolle. So richtig loslassen kann Hans aber auch beim Herumschrauben an alten Autos. Er hat sich vorübergehend eine bewusste Phase des Single-Daseins gegönnt, freut sich aber nun auf eine Frau, die seine Werte teilt. Wenn es passt, möchte Hans gern heiraten.

2022 läuft schon Staffel 4: Wie funktioniert "Bauer sucht Frau International"?

"Bauer sucht Frau International" ist eine Spezialversion der Doku-Soap " Bauer sucht Frau", die 2005 startete. Das Format beruht auf der britischen Show "Farmer Wants a Wife", die 2001 erstmals auf ITV1 ausgestrahlt wurde. Sie unterscheiden sich in Details. Im Schweizer Fernsehen wurde bereits 1983 ein ähnliches Format unter dem Titel "Bauer sucht Bäuerin" gesendet. Seit 2019 strahlt RTL die länderübergreifende Version namens "Bauer sucht Frau International" aus, bei der sich hiesige Frauen für deutschsprachige Landwirte oder auch Bäuerinnen aus dem Ausland bewerben können.

"Bauer sucht Frau International" 2022 ist am Montag, 25. April 2022 auf RTL gestartet, Sendebeginn iwar um 20.15 Uhr. Es gibt insgesamt sieben Folgen, die immer montags zu selben Zeit laufen. Die erste Folge ist laut Sender bereits eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar. Die weiteren Sendungen sind immer im Anschluss an die TV-Ausstrahlung abrufbar.

"Bauer sucht Frau International" wird im Auftrag von RTL von der UFA Show & Factual produziert.