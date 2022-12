Naturphänomen

vor 33 Min.

Beaufort-Skala: Einteilung der Windstärke-Stufen

Wind weht durch kahle Birken in Nordsachsen (Symbolbild).

Winde treten in unterschiedlicher Stärke auf, richten schlimmstenfalls schwere Schäden an. Wir erklären die Beaufort-Skala und was es mit den Stufen auf sich hat.

Von Patrick Freiwah