Namensforscher analysiert: Das könnten die beliebtesten Babynamen 2023 werden

Ein Namensforscher hat eine Prognose zu den beliebtesten Babynamen 2023 erstellt. Die beiden Top-Listen für Mädchennamen und Jungennamen im Überblick.

Sind die Kindergärten in ein paar Jahren zum großen Teil von Mias und Noahs bevölkert? Nun ja, dieses Szenario ist wohl etwas überspitzt. Allerdings könnte es sich bei den beiden Namen um die beliebtesten Babynamen des Jahres 2023 handeln. Das legt eine Analyse des Namensforschers Knud Bielefeld nahe. Er forschte an den möglichen Trends für das kommende Jahr und verriet seine Top-10-Listen für Mädchennamen und Jungennamen dem RTL. Und so sehen sie aus:

Prognose: So könnten die beliebtesten Mädchennamen 2023 aussehen

Mia Leni Emma Lina Lia Ella Sophia Marie Emilia Lilly

Namensforscher-Analyse: So sieht die Top 10 der beliebtesten Jungennamen 2023 aus

Noah Finn Theo Matteo Ben Elias Emil Liam Leon Jonas

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa Exklusiv

Beliebteste Babynamen 2023: Zwei Klassiker fliegen aus den Top 10

Laut Bielefeld müssen Eltern der künftigen Mias und Noahs keine Angst haben, dass bald eine übermäßige Verwechslungsgefahr in Kindergärten und Schulen herrscht. "Die Namen, die wir jetzt in den Top 10 sehen, sind nicht so häufig, wie man denkt", sagte der Namensforscher: "Bei so einem Top-Namen wie Noah sind es aktuell weniger als ein Prozent der Kinder, die so heißen."

Bei Bielefelds Analyse wird klar, dass deutsche Eltern gerne auf altbewährte Namen setzen. Seine Top-Listen für das Jahr 2023 sehen ähnlich aus als die der Vorjahre. Noah erhielt jüngst den Titel als beliebtester Jungenname 2021. Allerdings haben es zwei Namensklassiker aus den letzten Jahrzehnten nicht mehr geschafft: Hannah und Lukas sind aus den jeweiligen Listen geflogen. Sie werden im Laufe des Jahres womöglich weiter an Popularität verlieren. Deutlich wird auch, dass mehr Vielfalt in die deutsche Namenswelt eingekehrt wird. Vor Jahrzehnten gab es deutlich weniger beliebte Namen, die deutlich öfter verwendet wurden.

Der Namensforscher, der die Website "Beliebte Vornamen" betreibt, betont im Rahmen seiner Analyse, dass es sich lediglich um eine Prognose handelt. Diese könnte sich im Laufe des Jahres 2023 ändern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch