Berlin

vor 49 Min.

Wohnraum für Flüchtlinge: 110 Bewohner sollen aus Seniorenheim ausziehen

110 Bewohner und Bewohnerinnen eines Seniorenheims in Berlin-Wedding müssen ausziehen, weil in das Gebäude Flüchtlinge einziehen sollen. Einen ähnlichen Fall gibt es auch in Lörrach.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape