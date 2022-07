"Potenzielle Bedrohungslage" - großer Polizeieinsatz am Bildungszentrum Friesenheim

Am Bildungszentrum Friesenheim läuft ein großer Einsatz der Polizei. Diese spricht von einer "potenziellen Bedrohungslage" für Schüler und Lehrkräfte.

Am Mittwochnachmittag trafen mehr als ein Dutzend Polizeifahrzeuge vor dem Bildungszentrum in Friesenheim ein. Sie sperrten das Gelände weiträumig ab, Einsatzkräfte waren mit Helmen und Schutzwesen vor Ort. Zahlreiche Eltern versammelten sich bei den Absperrungen vor der Schule.

Polizeieinsatz am Bildungszentrum Friesenheim: Polizei spricht von Bedrohungslage

Die Schülerinnen und Schüler wurden unterdessen zusammen mit dem Lehrkräften angewiesen, in den Klassenräumen zu bleiben. Eine entsprechende Durchsage gab es gegen 12.30 Uhr von der Schulleitung.

Gegen 13 Uhr gab die Polizei dann eine erste Pressemeldung heraus, in der sie von einer "potenziellen Bedrohungslage mit mutmaßlich familiärem Hintergrund" an dem Bildungszentrum in Baden-Württemberg berichtete.

Video: dpa

Hinweise auf eine konkrete Gefahrensituation gab es bislang allerdings keine. Neben der Polizei sind auch das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr vor Ort. Gegen 13.30 meldete die Polizei, dass die Schulkinder das Gebäude nun nach und nach verlassen könnten. Die genauen Hintergründe und Umstände des Einsatzes wurden zunächst nicht erläutert. Diese sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

