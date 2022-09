Blake Lively und Ryan Reynolds erwarten ihr viertes Kind

Sie war wohl das Highlight es Abends: Bei einem Event in New York zeigte Schauspielerin Blake Lively zum ersten Mal ihren Babybauch. Sie und ihr Mann Ryan Reynolds erwarten ihr viertes Kind.

Bei einem Event in New York am Donnerstag lüftete Schauspielerin Blake Lively ihr kleines Geheimnis. In einem eng anliegenden, goldenen, glitzernden Kleid zeigte die 35-Jährige ihren Babybauch. Details zur Schwangerschaft des "Gossip Girl"-Stars, wie Geschlecht oder Geburtstermin des Kindes, sind noch nicht bekannt.

Blake Lively zeigt Schwangerschaft auf Event

Wie TMZ berichtet, durften beim 10. Forbes Power Women's Summit nur wenige Fotografen die Schauspielerin ablichten. Man hätte ihnen vorher erklärt, dass dies ein "heikles Shooting" sei. Sie würden merken wieso, wenn Lively den roten Teppich entlanggeht.

Offiziell bestätigt hat Lively das Offensichtliche bislang noch nicht. Erst vor drei Wochen veröffentlichte die 35-Jährige noch ein Bikinibild auf Instagram. Von einem Babybach war zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Vermutlich wurde das Foto schon vor längerer Zeit aufgenommen. Die Überraschung war dadurch nur umso größer.

Viertes Kind für Blake Lively und Ryan Reynolds

Es wird das vierte Kind für Lively und ihren Ehemann, den 45-jährigen kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds, mit dem sie seit 2021 verheiratet ist. Ihre Tochter James wurde 2014 geboren, 2016 folgte Tochter Inez und vor zwei Jahren Betty.

Die beiden Schauspieler hatten sich laut der Bunten 2010 am Set der Comicverfilmung "Green Latern" kennengelernt. 2012 gaben sich Lively und Reynolds dann im US-Bundesstaat South Carolina das Ja-Wort. Die fünfköpfige Familie lebt eigentlich zurückgezogen etwa eine Stunde von New York City entfernt und das Paar zeigt sich nur selten mit seinen Kindern in der Öffentlichkeit. Doch erst im Mai zeigten sie sich gemeinsam bei einem Fußballspiel.