Bombenfund in Essen: Blindgänger muss entschärft werden

In Essen wurde eine amerikanische Bombe gefunden. Der Blindgänger wird noch am Montag entschärft. Personen im Umkreis von 250 Metern müssen evakuiert werden.

In Essen sorgt die Entschärfung einer Bombe für eine Evakuierung. Am Sportplatz an der Haedenkampstraße 72 in Altendorf wurde ein Blindgänger gefunden. Es handelt sich dabei um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe. Sie wird noch am heutigen Montag entschärft.

Dazu werden alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern in dem Stadtteil im Westen von Essen evakuiert. In einem Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollen sich die Menschen zudem in den Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Bombenfund in Essen: Bürgertelefon und Betreuungsstelle eingerichtet

Für die Versorgung der zu evakuierenden Personen wird eine Betreuungsstelle eingerichtet. Es ist mit einer Behinderung des Individualverkehrs und auch des ÖPNV zu rechnen. Auch die Bahnstrecken könnten betroffen sein. Wer mit dem Auto unterwegs ist - und ortskundig ist - dem ist eine weiträumige Umfahrung der Haedenkampstraße zu empfehlen.

Alle Informationen rund um die Bombenentschärfung können auf einer Unterseite der Homepage der Stadt Essen eingeholt werden. Außerdem wird ein Bürgertelefon zur Bombenentschärfung eingerichtet. Die Nummer lautet wie folgt: 0201 123-8888.

