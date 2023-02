Schüsse in der Nähe von Grundschule: Zwei Menschen schwer verletzt

Zwei Menschen wurden in Bramsche in der Nähe einer Grundschule durch Schüsse schwer verletzt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen festnehmen.

In der Nähe einer Grundschule in Bramsche (Landkreis Osnabrück) wurden am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr zwei Menschen durch Schüsse schwer verletzt. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Schützen festnehmen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Ob sich die Opfer der Schüsse in Lebensgefahr befinden, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Die Schule selbst sei nicht betroffen gewesen. Schüler und Lehrer, die den Vorfall mitbekamen, werden betreut. Es habe auch keine Geiselnahme gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei Osnabrück. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr. (mit dpa)

