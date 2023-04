Nichts anbrennen lassen: Ein Kochbuch nur für Betrunkene und Zugedröhnte

Die Feuerwehr in Neuseeland präsentiert Rezepte, bei denen Herd und Ofen aus bleiben. Damit kein Feuer ausbricht, wenn man zu viel getrunken oder gekifft hat.

Mal ehrlich: Es gibt heute beinahe mehr Kochbücher als Lebensmittel. Für Kinder, für Studenten, für Singles, für Berufstätige, für Doofe, sogar eines für "die kleine alte Frau". Nun gibt es auch ein Kochbuch für Betrunkene. In Neuseeland. Halten Sie für Schmarrn? Dann unterschätzen Sie vielleicht die Tragweite.

Nach einer durchzechten Nacht kommt doch regelmäßig der Heißhunger. Nach einem Joint ist er besonders groß. Dann geht man nach Hause oder halt irgendwo hin und braucht dringend etwas Essbares. In meinem Freundeskreis erzählt man sich bis heute die Geschichte von Andi, der dann einen Topf Spaghetti aufgesetzt hat und im Sessel eingeschlafen ist. Geweckt wurde er Stunden später vom Rauch und vom Rauchmelder. Es ist Gott sei Dank gut gegangen.

In gut 2000 Fällen pro Jahr kommt es in Neuseeland zu Bränden im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen

Aber damit sind wir bei den richtigen Zutaten. Denn das Kochbuch für Betrunkene hat die Feuerwehr gemacht. Die Idee dahinter: Herd und Ofen sollen besser aus bleiben, wenn man sie nicht mehr richtig bedienen kann. Lieber mit Toaster, Heißluftfritteuse, Wasserkocher oder Mikrowelle arbeiten – die haben alle eine Zeitschaltuhr.

In gut 2000 Fällen pro Jahr kommt es in Neuseeland nämlich zu Bränden im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen. Und das ist eben nicht lustig. Lustig dagegen ist das Kochbuch. Da gibt es zum Beispiel das "Toast-Sandwich": Eine Scheibe Brot toasten, mit Butter bestreichen und zwischen zwei ungetoastete Toastscheiben klemmen. Klingt einfach und gefahrlos, aber auch grauenvoll.

Wobei: Ganz so einfach ist es nicht. Für Werbevideos haben sie in Auckland Betrunkene von der Straße gezogen, die die Rezepte ausprobieren sollen. Einer hat echte Schwierigkeiten damit, die Butter auf den Toast zu kriegen. In so einem Zustand kann auch der Toaster ein Risiko sein.

