"Brooklyn Nine-Nine", Staffel 8: Start in Deutschland und alle Infos

Staffel 8 von "Brooklyn Nine-Nine" wird die letzte Staffel der US-amerikanischen Comedy-Serie sein. Wann gehen die neuen Folgen in Deutschland an den Start? Wer ist im Cast? Alle Infos haben wir hier für Sie.

In den USA gab es die finale Staffel der beliebten Comedy-Serie "Brooklyn Nine-Nine" bereits im Sommer 2021 zu sehen. Hierzulande lassen die neuen Folgen noch auf sich warten - zumindest, wenn man sie wie gewohnt bei Netflix ansehen möchte. Die Serie dreht sich um das New Yorker Polizeirevier 99 in dem der selbsternannte Star-Detective Jake Peralta und seine Kollegen Fälle aufklären und den Polizeialltag meistern.

Wann geht Staffel 8 von "Brooklyn Nine-Nine" bei Netflix an den Start? Wie viele Folgen hat die finale Staffel der Comedy-Serie? Welche Schauspieler übernehmen die Hauptrollen in "Brooklyn Nine-Nine"? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zur 8. Staffel der Polizei-Comedy.

"Brooklyn Nine-Nine": Start von Staffel 8 bei Netflix

Ein genaues Start-Datum für die finale Staffel von "Brooklyn Nine-Nine" hat der Streaming-Dienst bisher noch nicht veröffentlicht. In den Vereinigten Staaten ist die Serie längst über die Bildschirme gelaufen und es gibt sogar bereits die komplette Serie als Blu-Ray-Box zu kaufen. Sobald Netflix den Start-Termin für Staffel 8 von "Brooklyn Nine-Nine" ankündigt, informieren wir Sie hier darüber.

Wenn Sie nicht so lange warten möchten oder ohnehin nicht über ein Netflix-Abo verfügen, dann können Sie die neuen Folgen der Comedy-Serie bereits jetzt bei Amazon Prime Video ansehen - allerdings nicht kostenlos. Dort gibt es die neuen Episoden für 2,49 Euro pro Folge in zwei Varianten zu kaufen. Sie können Staffel 8 von "Brooklyn Nine-Nine" entweder im O-Ton oder im O-Ton mit deutschen Untertiteln erwerben. Eine Version mit deutscher Synchronisation wird bisher nicht angeboten.

"Brooklyn Nine-Nine": Folgen von Staffel 8 im Überblick

Die finale Staffel der Comedy-Serie "Brooklyn Nine-Nine" wird insgesamt zehn Folgen umfassen, die jeweils etwa 20 Minuten dauern. Die deutschen Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Das sind die Original-Titel im Überblick:

Folge 1: "The Good Ones"

Folge 2: "The Lake House"

Folge 3: "Blue Flu"

Folge 4: "Balancing"

Folge 5: "PB & J"

Folge 6: "The Set Up"

Folge 7: "Game of Boyles"

Folge 8: "Renewal"

Folge 9: "The Last Day Pt 1"

Folge 10: "The Last Day Pt 2"

"Brooklyn Nine-Nine", Staffel 8: Das ist die Handlung

In der finalen Staffel dreht sich natürlich alles wieder um das 99. Revier der New Yorker Polizei und Jake Peralta und seine Kollegen. Allerdings hat sich auf dem Revier aufgrund der Corona-Pandemie und der George Floyd-Proteste einiges geändert. Rosa hat ihren Job gekündigt und versucht sich nun als Privat-Detektivin und auch Hitchcock verlässt das Revier, weil er in Rente geht. Amy und Jake sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert ihren Alltag als neue Eltern und gleichzeitig ihre Jobs als Polizisten zu meistern, während Captain Holt versucht die Beziehung zu James zu retten, nachdem sich die beiden 2020 getrennt hatten.

Besetzung von "Brooklyn Nine-Nine": Das sind die Schauspieler im Cast

In Staffel 8 kehrt die bekannte Besetzung der Serie zurück. Außerdem wird es ein Wiedersehen mit Chelsea Peretti geben, die den Maincast der Serie nach Staffel 6 verlassen hat. Das sind die Hauptdarsteller im Überblick:

Andy Samberg als Jake Peralta

als Stephanie Beatriz als Rosa Diaz

als Terry Crews als Terry Jeffords

als Melissa Fumero als Amy Santiago

Santiago Joe Lo Truglio als Charles Boyle

Dirk Blocker als Michael Hitchcock

als Joel McKinnon Miller als Norm Scully

Miller als Andre Braugher als Raymond Holt

als Raymond John C. McGinley als Frank O'Sullivan

Marc Evan Jackson als Kevin Cozner

Trailer zu Staffel 8 von "Brooklyn Nine-Nine"

Ein Trailer mit deutscher Synchronisation wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Hier können Sie sich den Trailer zu Staffel 8 im englischen O-Ton ansehen:

