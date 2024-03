Brücke in Baltimore stürzt nach Schiffskollision ein – offenbar sechs Tote

In Baltimore hat am frühen Dienstagmorgen ein Schiff eine Brücke gerammt, die daraufhin teilweise eingestürzt ist. Mehrere Menschen stürzten ins Wasser, nicht alle konnten gerettet werden.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr (Ortszeit) rammte ein Containerschiff die Francis-Scott-Key-Brücke in Baltimore, woraufhin diese einstürzte. Das teilte die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland mit. Medienberichten zufolge waren zu dem Zeitpunkt des Unglücks mehrere Autos auf der Brücke.

Brücke in Baltimore teilweise eingestürzt: Menschen im Wasser

Die Polizei war laut der New York Times über einen "teilweisen Brückeneinsturz mit möglichen Arbeitern im Wasser" informiert worden. Die Wassertemperatur beträgt aktuell neun Grad Celsius. US-Medien berichteten unter Berufung auf einen örtlichen Behördenmitarbeiter, dass das Wasser an der Stelle rund 15 Meter tief sei und es starke Strömungen gebe. Zwei Menschen konnten laut Feuerwehr inzwischen gerettet werden. Eine Person sei in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden. Die andere Person habe medizinische Hilfe abgelehnt. Sechs Bauarbeiter wurden noch vermisst. Am Dienstagabend (Ortszeit) wurde die Suche eingestellt. Damit besteht keine Hoffnung mehr, dass noch Überlebende gefunden werden. Die Strömung und Trümmerteile im Wasser seien gefährlich für die Rettungskräfte, so die Küstenwache. Man wolle deren Gesundheit nicht aus Spiel setzen. Ein Vertreter der Polizei erklärte, über Nacht würden weiterhin Schiffe unterwegs seien. Am frühen Morgen würden dann erneut Taucher ins Wasser geschickt. Es gehe dabei jedoch nur noch um die mögliche Bergung von Leichen.

Die 22-köpfige Besatzung des Schiffs, das unter der Flagge von Singapur fuhr und einen der Stützpfeiler rammte, ist nach Angaben der Eigentümer wohlauf, wie die New York Times berichtet. Es gebe keine Verletzten auf dem Schiff. Laut US-Medien, die die See- und Hafenbehörde von Singapur zitierten, gab es wohl einen "vorübergehenden Antriebsverlust" auf dem Schiff. Dadurch konnte es seinen Kurs nicht halten und rammte die Brücke. Obwohl wohl auch ein Problem mit dem Strom vorlag, gelang es der Besatzung vor dem Zusammenprall ein Notsignal abzusetzen, sodass die Brücke gesperrt werden und nicht noch mehr Autos auf die Brücke fahren konnten.

Nach Einsturz von Brücke in Baltimore Notstand in Maryland ausgerufen

US-Präsident Joe Biden sprach von einem "schrecklichen Unfall" und kündigte finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau der Brücke an.

Die gut 2,5 Kilometer lange, vierspurige Francis-Scott-Key-Brücke erstreckt sich über den Patapsco River. Sie wurde im Jahr 1977 eröffnet. (mit dpa)