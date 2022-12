China lockert Corona-Regeln

China rückt von seiner strengen Null-Covid-Politik ab und lockert die Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Es soll Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns geben.

China lockert im Kampf gegen die Corona-Pandemie seine strikten Null-Covid-Maßnahmen. Der Staatsrat verkündete am Mittwoch in Peking in einem neuen Zehn-Punkte-Plan Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns.

Wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte, können beispielsweise Infizierte ohne oder nur mit leichten Symptomen in Heimquarantäne bleiben. Zudem will China den Umfang und die Häufigkeit von Coronatests reduzieren.

Neue Corona-Maßnahmen in China

Zu den zehn neuen Maßnahmen zählen laut Handelsblatt die Beschleunigung der Impfung älterer Menschen und das Verbot für lokale Beamte, große Gebiete, wie zum Beispiel ganze Wohnsiedlungen, als Hochrisikobereiche auszuweisen. Künftig müssten Hochrisikogebiete präziser festgelegt werden. Auch einzelne Gebäude oder auch nur eine Etage kann als solches ausgewiesen werden. Der Status soll dann auch schneller wieder aufgehoben werden können. In Nicht-Hochrisiko-Gebieten darf es künftig keine Bewegungseinschränkungen mehr geben.

Proteste wegen strengen Corona-Regeln in China

Wegen der zuletzt sehr strengen Corona-Politik hatten Ende November tausende Menschen in mehreren chinesischen Städten protestiert. In Peking forderten die Demonstraten beispielsweise eine Aufhebung des Lockdowns und eine Abschaffung von PCR-Tests. (mit dpa)