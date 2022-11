Corona-Infektion

vor 49 Min.

Friedrichshafener fordert 50.000 Euro Schadenersatz für Corona-Infektion im Krankenhaus

Eine Krankenschwester legt auf einer Corona-Isolierstation Schutzkleidung an. Walter Brummel aus Friedrichshafen kritisiert unter anderem, dass es im Krankenhaus Tettnang keine Isolierschleusen gegeben habe.

Plus Walter Brummel macht Hygiene-Mängel in einer Klinik für seine Erkrankung verantwortlich, die für einen Corona-Ausbruch gesorgt hätte. Jetzt liegt der Fall beim Landgericht Ravensburg.

Von Katy Cuko

Als Walter Brummel die Mail schrieb, konnte er nicht wissen, dass er wenige Tage später im künstlichen Koma liegen wird. „Ich wollte nur wachrütteln, sagen: hallo, hier läuft was schief“, erzählt der 58-Jährige. An diesem 11. Dezember 2020 erfuhr er nach einem PCR-Test, dass er Corona hat. Sechs Tage vorher war er nach einem Hörsturz in die Klinik Tettnang gekommen – mit negativem Schnelltest-Ergebnis.

