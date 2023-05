Staffel 2 von "Monster": Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Die Geschichten über Mörder gehen weiter. Nach "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" kommt eine zweite Staffel, dieses Mal geht es um Familienmord. Hier gibt es die Infos zur Fortsetzung.

Die Resonanz war immens, der Erfolg ebenso: Die Netflix-Serie "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" von Ryan Murphy wurde innerhalb der ersten 12 Tage nach Veröffentlichung ganze 496,05 Millionen Stunden gestreamt.

Das macht die Dahmer-Serie bereits nach nicht einmal zwei Wochen zu einer der erfolgreichsten Produktionen des Streaminganbieters und brachte ihr Platz neun im Ranking der beliebtestesten Serien aller Zeiten auf Netflix ein. Nach 28 Wochen auf dem Portal belief sich die Summe an gestreamten Stunden auf 856.220.00, was "Dahmer-Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" Platz zwei der beliebtesten englischsprachigen Serien einbrachte (nach Stranger Things 4).

Der Hollywood-Reporter berichtete nun von einer Verlängerung der Serienkiller-Serie. Wie die Weiterführung der "Monster"-Serie auf Netflix aussehen könnte, was geplant und bisher bekannt ist, haben wir für Sie gesammelt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Fortsetzung von "Dahmer": Was ist bisher zu Staffel 2 von "Monster" bekannt?

Da die Geschichte von Jeffrey Dahmer zu Ende erzählt ist, darf man sich auf die Fälle anderer Mörder und Gewaltverbrecher einstellen. Das berichtet auch der Hollywood-Reporter. Ryan Murphy, der hinter "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" steckt, hatte bereits bei Disney erfolgreiche Serien wie "American Horror Story" und "American Crime Story" mit neuen Themen abgewandelt. Dementsprechend soll die Fortsetzung im Kollektiv "Monster" geführt werden.

Nach einigen Spekulationen, wer das neue "Monster" in der zweiten Staffel sein könnte, wurde nun endlich bekannt, um welchen neuen Fall es geht: Die Brüder Lyle und Erik Menéndez ermordeten am 20. August 1989 ihre Eltern José und Mary Lousie "Kitty" Menéndez. Als der Prozess 1993 live übertragen wurde, erlangte er großes Interesse der Öffentlichkeit und der Medien.

Staffel 2 von "Monster": Was ist über die Handlung bekannt?

Wie bereits erwähnt stehen nun die Brüder Menéndez als Mörder im Fokus der zweiten Staffel - in den neuen Folgen gibt es also zwei "Monsters". Ihr Fall von 1989 wurde seit dem Live-Prozess vier Jahre später jedoch nicht mehr besonders ausführlich in den Medien behandelt - er könnte also einen neuen Schwall von medialer Aufmerksamkeit erlangen.

Die beiden Brüder Lyle und Erik Menéndez erschossen im Alter von 21 und 18 Jahren ihre Eltern in deren Haus in Beverly Hills, Kalifornien. Sie entsorgten die Tatwaffen und schufen sich ein Alibi, indem sie sich Kinokarten kauften. Der ältere Bruder Lyle rief schließlich selbst die Polizei und meldete, jemand habe seine Eltern erschossen. Dass die beiden anschließend einen luxuriösen Lebensstil verfolgten und innerhalb eines halben Jahres geschätzt über eine Millionen Dollar ausgegeben hatten, führte schließlich zu deren Verhaftung im März 1990.

Trotz Akten voller Vorstrafen plädierten die Verteidiger auf unschuldig - die Brüder seien durch lebenslangen Missbrauch dazu getrieben worden, ihre Eltern zu erschießen. Am 2. Juli 1996 wurden beide zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Lyle Menéndez ist im Mule Creek State Prison, Erik Menéndez im Pleasant Valley State Prison in Coalinga, Kalifornien inhaftiert. Erstmals geäußert hat sich Erik im Januar 2006 und berichtete in Interviews über seine Tat.

Hier finden Sie einen ersten Teaser zu den "Monsters":

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Staffel 2: Besetzung in der Fortsetzung von "Monster"

Da es sich nun um einen anderen Fall handelt, tritt der bisherige Hauptdarsteller von Jeffrey Dahmer, Evan Peters, nicht mehr auf. Wer die Brüder Lyle und Erik Menéndez spielt, ist noch nicht bekannt. Sobald mehr dazu veröffentlicht ist, erfahren Sie es hier.

"Monster", Staffel 2: Start der neuen Folgen

Wann Staffel 2 von "Monster" auf Netflix startet, ist ebenfalls unbekannt, daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch kein genaues Datum oder einen konkreten Starttermin für die neuen Folgen im "Monster"-Kollektiv liefern. Die zweite Staffel wird wohl erst im Jahr 2024 erscheinen - und sobald mehr über "Monster" publik wird, erfahren Sie dies hier.

(AZ)