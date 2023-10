"Das große Backen" 2023 gestern: Wer ist raus nach dem 11. Oktober?

Wer ist raus nach Folge 7 von "Das große Backen" 2023 am 11. Oktober? Hier bekommen Sie Infos rund um die Kandidaten, die die Sendung verlassen mussten.

Die Sendung " Das große Backen" ist mit Staffel 11 zurück im Fernsehen. Auch in der neuen Staffel stellen sich die Kandidaten den verschiedenen Aufgaben, um ihr Können als Bäcker und Bäckerinnen zu beweisen. Wer von Ihnen kann das größte Geschick am Mixer aufzeigen? Und wer von ihnen wird den Goldenen Cupcake, 10.000 Euro Preisgeld und die Chance auf ein eigenes Backbuch sichern? Welche vier Kandidaten sind noch im Rennen?

Hier finden Sie Informationen rund um Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Staffel und erfahren, wer in der Folge 7 die Sendung verlassen musste.

Wer ist rausgeflogen bei "Das große Backen" gestern am 11.10.23?

In der Regel verlässt jede Woche eine Kandidatin oder ein Kandidat die Show "Das große Backen" 2023. Damit musste sich auch in Folge 7 am 11. Oktober ein Kandidat verabschieden.

In der 7. Folge musste Tom (21) aus Wachsenburg/ Kirchheim in Thüringen die Show verlassen. Tom gehörte zu den beiden jüngsten Teilnehmern in der Runde, und hat eine bemerkenswert aktive Lebensweise. Neben seinem Backhobby widmet sich der Thüringer seiner Freizeit der Freiwilligen Feuerwehr und gibt Deutschunterricht für geflüchtete Kinder. Als sportlichen Ausgleich ist er im 400-Meter-Hürdenlauf aktiv, und seine Leistungen in dieser Disziplin haben ihn bereits bis zur Deutschen Meisterschaft geführt. Seine Leidenschaft für das Backen hat Tom von seinem Großvater übernommen, da er früher gemeinsam mit ihm in der Küche stand.

In Folge 7 musste er gehen, da er seiner Konkurrenz unterlag. Schonin der vorherigen Folge fiel auf, dass Tom mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten konnte. Die Backaufgaben wurden mit jeder Woche komplexer und die Zeit war knapp. Das Halbfinale erwartete ein großes Niveau von den Kandidaten und Tom war dieser Aufgabe nicht gewachsen. Seine Quiche war weder geschmacklich, noch optisch überzeugend, da der Teig nicht durchgebacken war und die Rote-Bete-Füllung austrat, wie die Jury urteilte. Auch wenn er in der dritten Challenge mit dem Geschmack seiner Tortenhälften überzeugen konnte, so waren sie dennoch optisch nicht ausreichend. Mit 40,5 Punkten lag er hinter Monika und Sandra. Er selbst war mit seiner Leistung nicht zufrieden.

"Das große Backen" 2023: Wer ist raus?

In den ersten sieben Folgen mussten einige Kandidaten die Show verlassen, während andere noch mit dabei sind. Wir stellen Ihnen die Kandidaten vor, die in den ersten sechs Folgen bereits gegangen sind.

Isabella (21) aus Hannover

Sabine (64) aus Reinheim in Hessen

in Isabel (32) aus Berlin

Thomas (44) aus München

Katharina (36) aus Lippstadt in NRW

Welche Kandidaten sind bei "Das große Backen" 2023 noch dabei?

Vier Kandidaten sind noch im Rennen und stehen bald im Finale. Hier sehen Sie, wer noch dabei ist:

Monika (32) aus Chamerau in Bayern

in Erika (21) aus Neudorf in der Schweiz

in der Sandra (37) aus Rheinberg in NRW

in Theodor (43) aus Bad Bellingen in Baden-Württemberg

"Das große Backen" 2023: Folge 7 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Das große Backen" 2023 gibt es auf Sat.1. Das bedeutet, dass die Sendung bequem im herkömmlichen Free-TV verfolgt werden kann. Seit dem 30. August 2023 wird jeweils mittwochs um 20.15 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt. Insgesamt wird es acht Episoden in dieser Staffel geben, entsprechend den Sendeterminen für "Das große Backen" im Jahr 2023.

Darüber hinaus ist die Backshow auch über den hauseigenen Streamingdienst Joyn verfügbar. Personen, die die aktuellsten Ausgaben etwas vor allen anderen sehen möchten, haben mit dem kostenpflichtigen Joyn+ Abonnement die Möglichkeit dazu. Tatsächlich wurde die erste Episode bereits am 23. August 2023 auf Joyn+ veröffentlicht. Für die nachfolgenden Episoden gilt: Sobald die aktuelle Folge im Free-TV ausgestrahlt wurde, wird die neue Episode auf Joyn+ verfügbar sein. Sie haben die Möglichkeit die 7. Folge auf Joyn als Wiederholung zu sehen.

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Backen" 2023?

Die Sendetermine von "Das große Backen" 2023 nähern sich dem Ende: Folge 8 in der nächsten Woche ist bereits das Finale. Es läuft am 18. Oktober ab 20.15 Uhr auf Sat.1.