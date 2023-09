David McCallum, bekannt als Schauspieler in der US-Krimiserie "Navi CIS", ist gestorben. Er wurde 90 Jahre alt.

Der Schauspieler Davic McCallum, bekannt durch seine Rolle als Gerichtsmediziner in der US-amerikanischen Krimiserie "Navi CIS", ist tot. McCallum, der gebürtig aus Schottland stammt, ist am Montag im Alter von 90 Jahren in einem Krankenhaus in New York gestorben, teilte der US-Fernsehsender CBS mit.

Navi CIS-Schauspieler David McCallum ist tot

Sein Sohn, Peter McCallum, schrieb in einem Nachruf, dass sein Vater von Wissenschaft und Kultur begeistert gewesen sei. Weil er für seine Gerichtsmediziner-Rolle in "Navi CIS" jahrelang übte, sei er sowohl in der Lage gewesen, eine Autopsie durchzuführen als auch ein Orchester zu dirigieren. Dr. Donald "Ducky" Mallard hieß die Person, die er in der Spezialagenten-Serie verkörperte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Daneben wirkte er auch in zahlreichen Filme mit, wie etwa "Die Verdammten der Meere" (1962), "Gesprengte Ketten" (1963), "Die größte Geschichte aller Zeiten" (1965) und "Ständig in Angst" (1970).

David McCallum war bis zu seinem Tod mit Katherine Carpenter verheiratet

1933 wurde der Schauspieler als Sohn eines Geigers und einer Cellistin im schottischen Glasgow geboren. Er studiere zuerst Musik, dann Schauspiel. In den 1960er Jahren siedelte er von Großbritannien in die USA über.

McCallum ist Vater von fünf Kindern. Von 1957 bis 1967 war er mit der britischen Schauspielerin Jill Ireland verheiratet, anschließend und bis zu seinem Tod mit Katherine Carpetener. (mit dpa)